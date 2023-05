Dejan coronas fúnebres en la puerta del estadio de Unión con amenazas al presidente del club

Tras la derrota por 2 a 0 ante Sarmiento como local, los hinchas explotaron y no solo hubo incidentes en las tribunas, sino también en las inmediaciones del Estadio 15 de Abril .

Tras ello, cuando el plantel retomó los entrenamientos, tuvo que hacerlo bajo custodia policial, para evitar nuevos inconvenientes. Pero este miércoles, la sede de la institución rojiblanca amaneció con coronas de flores con dedicatorias intimidantes contra el presidente del club, Luis Spahn: “Gracias, Spahn” y “QEPD la virgen de la ciudad”.

Unión amenazas

Tras la difusión de las imágenes con las coronas con los mensajes, Luis Spahn habló sobre el presente del club y denunció que recibió amenazas. “He recibido unos 200 mensajes con insultos y algunos con amenazas, llama la atención la sincronización porque en el partido con Argentinos Juniors 150 mensajes en media hora, es un trabajo coordinado”, señaló en diálogo con TN.

Si bien en primera instancia se presumió que las coronas las habrían puesto los hinchas de Colón como gastada de mal gusto, lo cierto es que no está nada confirmado. “No sabemos quiénes fueron. No tengo información. La suposición a la distancia de unos buzos que parecen ser de otro club no significa nada. Esto está en manos de la justicia”, aseguró.

Al mismo tiempo aseguró que el club “está en absoluto orden, con un muy mal momento deportivo en el fútbol profesional y con un más que aceptable rendimiento en todas las áreas generales del club, desde la escuela a los demás deportes”. “Tenemos este mal momento por el que estamos muy preocupados y queriendo revertirlo", cerró el presidente del tatengue.