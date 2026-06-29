En Vivo
29 de junio de 2026 Inicio

Así fue el gol de Japón que sorprendió a Brasil por 16avos de final del Mundial 2026

Tras una pérdida de pelota de Danilo, Kaishu Sano recuperó la posesión en mitad de cancha y marcó el 1-0 de los nipones sobre los pentacampeones.

Por
El desahogado festejo de Japón tras marcar el 1 a 0 a Brasil en los 16avos de final del Mundial 2026.

El desahogado festejo de Japón tras marcar el 1 a 0 a Brasil en los 16avos de final del Mundial 2026.

Captura
Leandro Paredes cumplió 32 años y lo celebró junto a su familia en la concentración del Mundial 2026.
Te puede interesar:

El íntimo festejo de cumpleaños de Paredes en la concentración de la Selección

El equipo de Carlo Ancelotti se disponía a crear ataque desde la mitad de la cancha, pero una mala entrega de Danilo fue interceptada por Sano, quien recorrió en velocidad 40 metros y disparó desde afuera del área.

El tiro, seco y rasante, viajó hasta meterse en el arco junto al palo derecho del arquero Alisson Becker, cuya notable estirada no alcanzó para desviar la trayectoria de la pelota.

Mundial 2026: un periodista argentino se aprovechó de un hincha japonés y le intercambió una camiseta trucha por una oficial

El periodista deportivo Renzo Pantich fue repudiado de forma masiva en la red social X este fin de semana tras la difusión de un video en el que se lo ve estafar a un hincha japonés en un intercambio de camisetas. El comunicador entregó una casaca trucha de la Selección argentina a cambio de una oficial de Japón y se burló de la víctima frente a la cámara.

Pantich, quien se presenta en sus redes sociales como periodista deportivo, licenciado en Ciencias de la Comunicación e hincha de River Plate, forma parte del equipo de trabajo de Flavio Azzaro en la plataforma Azzenstream. La difusión de las imágenes generó una ola de críticas hacia su ética profesional y personal por parte de miles de usuarios.

El registro audiovisual exhibe el momento exacto de la transacción entre ambos hombres. Mientras el hincha asiático entregó de buena fe una prenda original de su país, el cronista argentino le otorgó una réplica ilegal de escaso valor comercial y de una talla visiblemente menor a la adecuada.

Además del engaño material, el reportero aprovechó el desconocimiento del idioma de su interlocutor para lanzar comentarios irónicos. "Esa no te va a entrar, Japo, pero te queda de recuerdo", expresó Pantich ante la cámara, con el fin de mofarse del damnificado y de su incapacidad para comprender el castellano.

Las respuestas de los internautas incluyeron fuertes calificativos y muestras de vergüenza ajena hacia el accionar del profesional. "Sos una estafa de persona, le robaste a un tipo que actuó de buena fe", sentenció un usuario, mientras que otro perfil escribió: "Qué tipo miserable, hacés pasar vergüenza a todo el país frente a culturas respetuosas".

"Sos un garca y un sinvergüenza, te aprovechaste de la inocencia de un tipo que no te entendía nada", sentenció otro internauta en la publicación. En el mismo tono, otro perfil escribió: "Qué pedazo de lacra miserable, das asco como persona y sos una vergüenza nacional frente a una cultura tan respetuosa como la japonesa".

El escándalo digital provocó además pedidos masivos para que la producción de Azzenstream desvincule al cronista de sus tareas habituales. Hasta el momento, ni el protagonista del video ni las autoridades del canal de streaming emitieron declaraciones oficiales o pedidos de disculpas con respecto al incidente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exabrupto de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 dio la vuelta al mundo.

La periodista que entrevistó a Bielsa explicó por qué se enojó antes de la nota: "Me la veía venir"

Mundial 2026, hoy en vivo: Brasil y la Paraguay de Gustavo Alfaro salen a escena en los dieciseisavos de final

Mundial 2026, en vivo: Japón sorprende a Brasil y gana 1 a 0 en el primer tiempo

Vinicius Jr. y Matías Galarza Fonda.

Los partidos de este lunes: Brasil y Paraguay buscarán clasificarse a los octavos

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde.

El capitán de Cabo Verde está siendo investigado por violación desde abril

Canadá jugará los octavos de final del Mundial 2026.
play

Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico y es el primer clasificado a octavos de final

Lionel Messi convirtió un gol de tiro libre contra Jordania.

Mundial 2026: Lionel Messi quedó cerca de otro récord tras su gol de tiro libre contra Jordania

últimas noticias

Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos

Hace 4 minutos
El conductor compartió tópicos sobre su nuevo emprendimiento.

Sorprendió: Ángel de Brito dio más detalles de su nuevo trabajo

Hace 5 minutos
Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

Hace 8 minutos
El hombre de 31 años desaparecido es un turista oriundo de Buenos Aires.

Misterio en las Cataratas: encontraron pertenencias de un turista en la Garganta del Diablo

Hace 9 minutos
Nuevas revelaciones complican más a Adorni.

Adorni, más complicado: una testigo confirmó que compró un equipo gamer con su tarjeta

Hace 10 minutos