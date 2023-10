Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro femenino.

"Al lado tengo a las mejores jugadoras. Llevamos tres años llegando a la final de la Champions y eso es complicado. Confío en que vamos a lograr más títulos. Somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabajamos cada día para ser las mejores", agregó la jugadora sobre los logros colectivos.

Luego, marcó su satisfacción por la comparación del entrenador Pep Guardiola con Andrés Iniesta, uno de los históricos futbolistas españoles: "Siempre digo que me siento muy orgullosa de haber nacido el mismo día que Guardiola, es un ídolo para mí, no lo vi jugar pero viví la época gloriosa que nos dio en Barcelona como DT. Que me compare con Iniesta es único".