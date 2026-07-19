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20 de julio de 2026 Inicio

Después del Mundial, cuándo vuelve la Selección argentina al país

El equipo comandado por Lionel Scaloni emprenderá la vuelta apenas unas horas después de la derrota ante España. Será vuelo directo, a la espera de más precisiones sobre futuros recibimientos.

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La Selección argentina aterrizó en Kansas.

La Selección argentina aterrizó en Kansas.

Luego de disputar la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, la delegación de la Selección Argentina ya definió los detalles logísticos para su regreso al país. El plantel comandado por Lionel Scaloni iniciará el viaje de retorno de manera inmediata para reencontrarse con el público argentino tras el cierre de la competencia.

Kylian Mbappé.
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El vuelo chárter que trasladará a la Albiceleste partirá desde Nueva York durante la madrugada de este lunes, aproximadamente a las cinco de la mañana. Tras un trayecto estimado en once horas de viaje directo, se prevé que el avión aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes 20 de julio a la tarde.

Inicialmente se estipulaba que la Selección volvería alrededor del mediodía considerando que el regreso del charter sería a las 3 de la madrugada, pero como se retrasó, es probable que el festejo sea el martes.

Regresa la Selección: qué se sabe del recibimiento en Argentina

El recibimiento de los campeones en Qatar 2022.

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Más allá del trago amargo por la caída en el partido decisivo ante España, se espera que una importante cantidad de hinchas se acerque de forma espontánea a las inmediaciones del predio de Ezeiza para reconocer el esfuerzo de un ciclo que ha marcado la historia reciente del fútbol nacional.

El presidente Javier Milei anunció este domingo a través de sus redes sociales la decisión de declarar feriado nacional para acompañar las celebraciones de la Selección argentina. La medida gubernamental busca brindar facilidades a la población para el recibimiento del plantel tras el Mundial 2026.

Aunque se puso la Casa Rosada a disposición, por el momento no hay más precisiones sobre el festejo, pero considerando el horario del charter, es posible que sea el martes 21.

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