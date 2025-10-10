Una marca china se relanza en Argentina

Se trata de Chery, pionera en nuestro país entre las chinas, que retoma sus operaciones con nuevo importador y una gama de vehículos totalmente renovada, con el foco puesto en la electrificación.

La marca china Chery anunció oficialmente su relanzamiento en Argentina , marcando el inicio de una nueva etapa en el mercado local con la llegada de nuevos modelos híbridos y un cambio de representante en nuestro país. Tras varios años de presencia intermitente, la automotriz busca reposicionarse con una propuesta más sólida y moderna, de la mano de Grupo Corven, que ahora asume la representación oficial de la marca en nuestro mercado.

La marca presentó sus nuevos modelos y adelantó su plan de crecimiento en nuestro país. La gama inicial está compuesta por los SUV TIGGO 2 PRO MAX , TIGGO 4 Hybrid , TIGGO 7 PRO Hybrid y TIGGO 8 Pro , todos con distintos niveles de tecnología y equipamiento, pero con un eje común: mayor eficiencia y foco en la electrificación. Los dos primeros serán los pilares de volumen, mientras que los TIGGO 7 y 8 apuntan al segmento medio y alto del mercado de SUV, donde la marca quiere recuperar terreno frente a competidores consolidados.

“Poner en marcha oficialmente esta nueva etapa de Chery en Argentina es un logro que nos llena de orgullo y responsabilidad. Hoy vemos cómo un proyecto estratégico de gran magnitud se concreta, con impacto nacional y potencial transformador para la industria”, afirmó Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven . “Trajimos 2 millones de dólares en repuestos para atender bien a nuestros clientes, primero llegaron los repuestos y luego los autos”, afirmó Iraola atendiendo a uno de los mayores desafíos que tienen las marcas chinas en nuestro país, sobre la posibilidad de conseguir repuestos para los vehículos ya usados.

Es el SUV más chico de la nueva línea de Chery, ubicado en el segmento de los crossovers compactos (como Kardian, Tera y Pulse). Lleva un motor 1.5 de 4 cilindros con 116 cv y 138 Nm, con opción de caja manual de 5 marchas o automática CVT con 9 relaciones simuladas.

Ofrece central multimedia de 9” con Apple CarPlay y Android Auto, tablero digital de hasta 7”, asientos mixtos cuero-tela, encendido sin llave, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y control de velocidad crucero. En seguridad incluye 4 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y alarma perimetral. La garantía es de 7 años o 150.000 km, transferible, con servicios cada 10.000 km o 12 meses.

Chery TIGGO 4

Es un SUV compacto del segmento B con sistema híbrido, que combina un motor naftero 1.5 de 100 cv y 125 Nm con otro eléctrico de 94 cv y 310 Nm, alcanzando una potencia total de 120 cv y 260 Nm. Utiliza una caja automática DHT de una velocidad y tracción delantera. Puede recorrer hasta 80 km en modo eléctrico y hasta 1.000 km combinando ambos motores.

El interior incluye instrumental digital y pantalla multimedia de 10,25”, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android, cámara 360° HD, cargador inalámbrico, sensores, climatizador bizona y control crucero. En seguridad ofrece 7 airbags, frenos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, asistencias en pendiente, frenado automático, alertas de colisión, punto ciego, mantenimiento de carril y tráfico cruzado, además de control crucero adaptativo. La garantía es de 7 años o 150.000 km, y 8 años para el sistema híbrido y las baterías.

Chery TIGGO 7 PRO Hybrid

Es un SUV del segmento C con sistema híbrido ligero (MHEV) que combina un motor 1.5 turbo de 147 cv y 230 Nm con una caja automática CVT de 9 marchas simuladas y tracción delantera. El sistema eléctrico de 48V asiste en aceleraciones y permite el Start&Stop.

Ofrece alto nivel de confort y tecnología: tapizado en cuero, butacas eléctricas, doble pantalla de 12,3”, audio Sony, techo panorámico, cámara 360°, cargador inalámbrico y climatizador bizona. En seguridad, incluye seis airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistencias en pendientes, limitador de velocidad y anclajes Isofix.

Chery TIGGO 8 PRO

Es un SUV del segmento D con capacidad para siete pasajeros, impulsado por un motor 1.6 turbo de 4 cilindros con inyección directa que entrega 186 cv y 290 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague con 7 marchas.

Ofrece un alto nivel de confort y tecnología: luces full LED, techo panorámico, butacas delanteras eléctricas y calefaccionadas, espejos plegables eléctricos, pantalla táctil HD de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cámara 360°, sensores de estacionamiento y climatizador bizona con salidas traseras. En seguridad, incorpora 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistencias en pendientes, frenado automático, alertas de colisión, punto ciego, mantenimiento de carril y tráfico cruzado, además de control crucero adaptativo y asistente de tráfico cruzado. La garantía para este modelo es de 7 años o 150.000 km transferible (lo que ocurra primero).

