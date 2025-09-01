1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un nuevo camión chino se lanza en Argentina

La avanzada de vehículos provenientes del mercado oriental ya trasciende los segmentos y además de autos, ya están llegando camiones, cómo es el caso de este reconocido camión liviano de la marca china.

Por
El Aumark 615 es un camión pensado para el transporte liviano.

El Aumark 615 es un camión pensado para el transporte liviano.

La marca china Foton, representada en Argentina por el Grupo Corven, lanzó a la venta el camión liviano Aumark 615, un vehículo pensado para el transporte urbano que ya se encuentra disponible en nuestro mercado, equipando un motor turbodiésel Cummins ISF de 2.8 L de cilindrada y 4 cilindros en línea (con tecnología Euro 5), que produce 150 HP a 3200 rpm y 360 Nm de par a 1800 rpm, y que está asociado a una caja manual ZF de 5 velocidades.

Estos son los primeros BYD ya en Argentina.
Te puede interesar:

Ya se pueden reservar vehículos BYD en Argentina

Dimensiones y capacidad

El nuevo camión Aumark 615 tiene un largo de 5.995 mm, un ancho de 2.200 mm, un alto de 2.350 mm y una distancia entre ejes de 3.360 mm; el largo carrozable es de 4.200 mm. Por otro lado, la caja Flatbed tiene 4.170 mm de largo, 2.100 mm de ancho y una altura de 400 mm, medidas más que convenientes para utilizarlo en diversas aplicaciones urbanas. Con respecto a sus capacidades, la tara de la versión chasis es de 2774 kg con un Peso Bruto Total (PBT) de 6000 kg.

foton-aumark615---

Equipamiento

Con respecto al equipamiento de confort, el nuevo Aumark 615 cuenta con aire acondicionado, levanta cristales eléctricos, espejos exteriores eléctricos calefaccionados, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, radio multimedia, volante multifunción, soporte para celular en el tablero, entradas USB y toma de 12 V, entre otros.

A nivel tecnológico destacan el control de velocidad crucero, la cámara de retroceso, los sensores de estacionamiento traseros y un sistema multimedia táctil de 7 pulgadas. En cuanto a la seguridad, cuenta con control electrónico de estabilidad (ESC), faros delanteros full LED con DRL y antiniebla y frenos neumáticos a disco en ambos ejes, con ABS y EBD.

foton-aumark615--

Precio y garantía

El precio del Aumark 615 es de U$S 43.327 + IVA (10,5%). La garantía es por 3 años o 100.000 km.

foton-aumark615-

Noticias relacionadas

Peugeot presentó los nuevos 3008 y 5008

Peugeot lanzó en el país las nuevas generaciones de sus SUV 3008 y 5008

Con diseño robusto y alta tecnología, llega el Jetour T1 desde China

play

Récord: el parque automotor actual es el más viejo de la historia

Rating Cero

Las Series de Netflix de las que todos hablan
play

Esta miniserie con solo 3 capítulos está dejando sin palabras a todos en Netflix: cuál es

La impresionante transformación de Miley Cyrus: así se veía cuando era más joven

La ex Gran Hermano sorprendió a todos con su atuendo en el Bafweek.

Juli Poggio lució un look espectacular con un top muy chico y un tapado violeta

La película de la que todos hablan en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película imperdible con muchos secretos oscuros

La Voz Argentina, en crisis: cayó el rating y Telefe busca salvar el final con cambios de último momento

La Voz Argentina, en crisis: cayó el rating y Telefe busca salvar el final con cambios de último momento

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: No soy bot.

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

últimas noticias

Colapinto se destacó en sus primeras nueve carreras en Williams.

El sentido mensaje de Williams para Colapinto, a un año de su debut en la Fórmula 1

Hace 18 minutos
Cerca de Mina Clavero, se encuentra este paraje ideal para descansar y descubrir la cultura cordobesa.

Viajar a Córdoba: el paraje que casi nadie conoce y es una de las joyas de la provincia

Hace 23 minutos
Rodrigo López aseguró que no asesinó a Candela Santa María y apuntó contra otro conocido.

Los últimos posteos en redes sociales del presunto asesino de la conductora de aplicación en La Matanza

Hace 27 minutos
Francos pronosticó que la elección nacional será distinta.

El Gobierno intentó minimizar la derrota electoral en Corrientes: "Era esperable"

Hace 32 minutos
Las excursiones náuticas parten desde el puerto local y requieren aproximadamente una hora de navegación para alcanzar la Isla Pingüino.

Turismo en Argentina: el destino secreto para ver pingüinos en la Patagonia

Hace 34 minutos