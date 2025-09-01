Un nuevo camión chino se lanza en Argentina La avanzada de vehículos provenientes del mercado oriental ya trasciende los segmentos y además de autos, ya están llegando camiones, cómo es el caso de este reconocido camión liviano de la marca china. Por







El Aumark 615 es un camión pensado para el transporte liviano.

La marca china Foton, representada en Argentina por el Grupo Corven, lanzó a la venta el camión liviano Aumark 615, un vehículo pensado para el transporte urbano que ya se encuentra disponible en nuestro mercado, equipando un motor turbodiésel Cummins ISF de 2.8 L de cilindrada y 4 cilindros en línea (con tecnología Euro 5), que produce 150 HP a 3200 rpm y 360 Nm de par a 1800 rpm, y que está asociado a una caja manual ZF de 5 velocidades.

Dimensiones y capacidad El nuevo camión Aumark 615 tiene un largo de 5.995 mm, un ancho de 2.200 mm, un alto de 2.350 mm y una distancia entre ejes de 3.360 mm; el largo carrozable es de 4.200 mm. Por otro lado, la caja Flatbed tiene 4.170 mm de largo, 2.100 mm de ancho y una altura de 400 mm, medidas más que convenientes para utilizarlo en diversas aplicaciones urbanas. Con respecto a sus capacidades, la tara de la versión chasis es de 2774 kg con un Peso Bruto Total (PBT) de 6000 kg.

foton-aumark615--- Equipamiento Con respecto al equipamiento de confort, el nuevo Aumark 615 cuenta con aire acondicionado, levanta cristales eléctricos, espejos exteriores eléctricos calefaccionados, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, radio multimedia, volante multifunción, soporte para celular en el tablero, entradas USB y toma de 12 V, entre otros.

A nivel tecnológico destacan el control de velocidad crucero, la cámara de retroceso, los sensores de estacionamiento traseros y un sistema multimedia táctil de 7 pulgadas. En cuanto a la seguridad, cuenta con control electrónico de estabilidad (ESC), faros delanteros full LED con DRL y antiniebla y frenos neumáticos a disco en ambos ejes, con ABS y EBD.

foton-aumark615-- Precio y garantía El precio del Aumark 615 es de U$S 43.327 + IVA (10,5%). La garantía es por 3 años o 100.000 km.