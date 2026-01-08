8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Mercedes-Benz cerró un año positivo en el mercado de pesados

La marca alemana terminó primera en ventas de camiones y buses, apuntando a un 2026 con estreno de la nueva planta en Zárate.

Por
La marca alemana estrenará nueva planta en Zárate este año.

La marca alemana estrenará nueva planta en Zárate este año.

Mercedes-Benz Camiones y Buses cerró un año histórico en el mercado argentino: alcanzó el 33,4% de participación en camiones y 61,3% en buses, según datos de Adefa. Con estas cifras, la marca de la estrella se consolidó como la número uno del país, en un 2025 marcado por lanzamientos, renovación de productos y un sólido desempeño comercial.

Las pymes advirtieron por su situación.
Te puede interesar:

Las pymes criticaron las políticas del Gobierno y advirtieron que están "libradas al azar"

Consolidamos nuestro liderazgo escuchando a quienes todos los días mueven al país”, sostuvo Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses. El ejecutivo subrayó que la compañía culmina una etapa clave y avanza hacia otra en su nuevo Centro Industrial en Zárate, donde apuesta por mayor tecnología, eficiencia y expansión productiva.

En camiones, Mercedes-Benz mantuvo el liderazgo apoyada en dos protagonistas locales:

Atego 1932, el modelo más vendido del segmento, elegido para operaciones urbanas y de media distancia.

Accelo, que dominó entre los livianos con un 45,9% de participación.

La presentación de la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz fue otro punto decisivo. La línea incluyó renovaciones para Accelo y Atego fabricados en el país, y nuevas variantes del Actros. La incorporación de más seguridad, eficiencia, conectividad y el desembarco de FleetBoard, su plataforma de gestión de flotas, reforzaron el vínculo con los clientes y sostuvieron la demanda.

Mercedes-Benz también cerró el año como referente absoluto en buses, con 61,3% del mercado entre unidades urbanas, de media y larga distancia, impulsadas por su producción nacional y la capilaridad de su red comercial.

accelo

Compromiso con la comunidad

La compañía continuó fortaleciendo su estrategia de Responsabilidad Social Empresaria con la tercera edición de TruckCionar Futuro, su programa de becas técnicas. Desde su lanzamiento, formó a 60 jóvenes de 12 localidades junto con la Fundación Pescar y la red de concesionarios, logrando un 73% de inserción laboral entre sus egresados.

Proyección 2026

Mercedes-Benz Camiones y Buses cierra su cuarto año como empresa independiente con resultados positivos y una hoja de ruta ambiciosa. El foco para 2026 estará puesto en iniciar la producción en Zárate y seguir consolidándose como un socio estratégico del transporte argentino, con soluciones integrales que abarcan vehículos, financiación, postventa, conectividad y remanufactura.

camion-atego
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El stand se ubica a metros del mar.

Volkswagen Camiones y Buses, protagonista del verano en Mar del Plata

El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

Rating Cero

Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Maxi López confirmó la información que había revelado en las últimas horas Yanina Latorre.

Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.
play

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

últimas noticias

Una de las manifestaciones en el territorio estadounidense.

Crecen las protestas tras el asesinato de una mujer durante un operativo policial en EEUU

Hace 24 minutos
Cafetería de especialidad en Buenos Aires. 

La cafetería de especialidad de Buenos Aires que es un 10 y sirve bebidas frías para los días calurosos

Hace 38 minutos
Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Hace 43 minutos
El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia bajista.

Tras el préstamo al Banco Central, el dólar se mantiene estable debajo de $1.500

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que en algún momento será seguro viajar a Venezuela.

Trump no descartó viajar a Venezuela y adelantó cuánto tiempo durará la intervención de EEUU

Hace 1 hora