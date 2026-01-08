Mercedes-Benz cerró un año positivo en el mercado de pesados

La marca alemana terminó primera en ventas de camiones y buses, apuntando a un 2026 con estreno de la nueva planta en Zárate.

Mercedes-Benz Camiones y Buses cerró un año histórico en el mercado argentino: alcanzó el 33,4% de participación en camiones y 61,3% en buses, según datos de Adefa . Con estas cifras, la marca de la estrella se consolidó como la número uno del país, en un 2025 marcado por lanzamientos, renovación de productos y un sólido desempeño comercial.

Las pymes criticaron las políticas del Gobierno y advirtieron que están "libradas al azar"

“Consolidamos nuestro liderazgo escuchando a quienes todos los días mueven al país”, sostuvo Raúl Barcesat , presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses. El ejecutivo subrayó que la compañía culmina una etapa clave y avanza hacia otra en su nuevo Centro Industrial en Zárate, donde apuesta por mayor tecnología, eficiencia y expansión productiva.

• Atego 1932 , el modelo más vendido del segmento, elegido para operaciones urbanas y de media distancia.

• Accelo , que dominó entre los livianos con un 45,9% de participación.

La presentación de la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz fue otro punto decisivo. La línea incluyó renovaciones para Accelo y Atego fabricados en el país, y nuevas variantes del Actros. La incorporación de más seguridad, eficiencia, conectividad y el desembarco de FleetBoard, su plataforma de gestión de flotas, reforzaron el vínculo con los clientes y sostuvieron la demanda.

Mercedes-Benz también cerró el año como referente absoluto en buses, con 61,3% del mercado entre unidades urbanas, de media y larga distancia, impulsadas por su producción nacional y la capilaridad de su red comercial.

accelo

Compromiso con la comunidad

La compañía continuó fortaleciendo su estrategia de Responsabilidad Social Empresaria con la tercera edición de TruckCionar Futuro, su programa de becas técnicas. Desde su lanzamiento, formó a 60 jóvenes de 12 localidades junto con la Fundación Pescar y la red de concesionarios, logrando un 73% de inserción laboral entre sus egresados.

Proyección 2026

Mercedes-Benz Camiones y Buses cierra su cuarto año como empresa independiente con resultados positivos y una hoja de ruta ambiciosa. El foco para 2026 estará puesto en iniciar la producción en Zárate y seguir consolidándose como un socio estratégico del transporte argentino, con soluciones integrales que abarcan vehículos, financiación, postventa, conectividad y remanufactura.