Mercedes-Benz Camiones anunció una fuerte inversión en Argentina

Por su parte, el CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses de Argentina, Raúl Barcesat, comentó: “Con 18 meses de operación como compañía independiente, estamos sumamente orgullosos, porque anunciar esta nueva inversión es confirmar nuestro presente y futuro en el país. Nuestros camiones transportan las materias primas y los productos terminados a cada rincón de él. Nuestros buses trasladan a los argentinos en la corta, media y larga distancia. Las inversiones realizadas demuestran nuestra apuesta por el desarrollo de la industria nacional y el trabajo argentino en el largo plazo”.

Por otro lado, en el mismo evento, la marca alemana anunció que comenzará a exportar chasis de buses desde la planta de Zárate, lo que significa que el 20% de los chasis producidos del modelo bus urbano OH 1621 para 2023 serán destinados a la exportación. Actualmente, la producción local alcanza diferentes modelos de los camiones Accelo y Atego y de los chasis de buses OH y OF que desarrollan una importante cadena de valor. El foco en la producción nacional se verifica también en los volúmenes y naturaleza de las ventas de la compañía. Más del 70% de los vehículos entregados en el 2023 corresponden a modelos producidos en Argentina.