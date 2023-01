Más problemas para Elon Musk: Tesla vuelve a retrasar la producción de la Cybertruck

tesla-cybertruck3.jpg Tesla Cybertruck cuenta con espacio en su interior para seis pasajeros.

En 2020 llegó la pandemia del Coronavirus al mundo y eso generó en los meses posteriores una escasez a nivel global de microchips, componente indispensable en todo vehículo, pero aún más en uno 100% eléctrico, la marca percibió que los planes de lanzarla en 2021 no iban a llegar a buen puerto. Un segundo anunció indicaba que sería en el transcurso de este 2022 la entrega de las primeras camionetas, hasta que finalmente llegó la noticia que no querían recibir: la entrega se volvió a retrasar, esta vez para el segundo semestre del 2023.

En medio de estos vaivenes, Elon Musk salió a comunicar que el precio final del vehículo ya no será el anunciado al momento de su presentación, qué arrancaba en u$s 39.000.- para la versión entrada de gama, debido a la inflación que sacude a los Estados Unidos y otros factores no mencionados. El detalle es que no se anunció cuál será ese precio final modificado.

Elon Musk Tesla.jpg Elon Musk, CEO de Tesla.

Datos sobre Tesla Cybertruck

La primera pick-up 100% eléctrica de Tesla tendrá cuatro versiones. La caja de carga tiene una longitud de 2 metros y es similar a la de las camionetas pick-up convencionales. Tiene las paredes laterales inclinadas y una cubierta motorizada del tipo persiana que cuando está cerrada mejora la aerodinámica del vehículo. El cofre cerrado tiene una capacidad de 2800 litros. Además, dispone de un hueco bajo el suelo y detrás del eje trasero. En los laterales de la caja dispone de tiras de luces LED. Dispone de enchufes de 120 v y 240 v y una toma de aire comprimido para herramientas neumáticas. El prototipo presentado disponía de una rampa que se despliega hasta el suelo y que facilita la carga.

Prestaciones según versión

Un motor, tracción trasera

Autonomía: 400 km

Aceleración 0 a 100 km/h: 6,5 segundos

Velocidad máxima: 175 km/h

Capacidad de carga: 1600 kg

Capacidad de remolque: 3400 kg

Precio inicial: u$s 39.000.-

Dos motores, tracción total

Autonomía: 480 km

Aceleración 0 a 100 km/h: 4,5 segundos

Velocidad máxima: 195 km/h

Capacidad de carga: 1600 kg

Capacidad de remolque: 4550 kg

Precio inicial: u$s 49.900.-

Tres motores, tracción total

Autonomía: 800 km

Aceleración 0 a 100 km/h: 2,9 segundos

Velocidad máxima: 210 km/h

Capacidad de carga: 1600 kg

Capacidad de remolque: 6350 kg

Precio inicial u$s: 69.900.-

Cuatro motores, tracción total

Autonomía: 1000 km

Aceleración 0 a 100 km/h: 2,6 segundos

Velocidad máxima: 225 km/h

Capacidad de carga: 1600 kg

Capacidad de remolque: 8200 kg

Precio inicial u$s: 89.900.-