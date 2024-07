El airbag es uno de los principales equipamientos de seguridad que puede ofrecer un vehículo para mitigar las consecuencias físicas de los ocupantes del mismo ante un siniestro vial. Actúa en conjunto con el cinturón de seguridad, cumpliendo la función de amortiguar el cuerpo al momento de chocar, dónde la energía cinética juega un papel importante y podemos sufrir consecuencias graves a causa del impacto. La pregunta que no solemos hacer y debemos tener en cuenta es: ¿Los airbags tienen fecha de vencimiento?

airbags-choque.jpg

¿Los airbags tienen fecha de vencimiento?

Ahora sí, la respuesta es que las automotrices recomiendan en los manuales de mantenimiento de sus vehículos controlar el funcionamiento de estos en los servicios de mantenimiento regulares y reemplazarlos cada 15 años. Cabe aclarar que esto no significa que, pasados los 15 años de antigüedad del vehículo, el sistema de airbags no funcione más, pero corremos el riesgo de que no cumplan su función al 100%.

Además, hay otros factores que pueden incidir en el mal funcionamiento de los airbags, cómo por ejemplo realizar modificaciones en la suspensión de un vehículo, incluido el uso de llantas y neumáticos que no sean los recomendados por el fabricante. Estas modificaciones pueden alterar el funcionamiento de los airbags y aumentar el riesgo de que se produzcan lesiones graves al momento de un accidente. Incluso puede suceder que los airbags se activen en un tipo de colisión en el que no sería necesaria la intervención de estos si no se habrían realizado dichas modificaciones.

Cuánto cuesta reemplazar los airbags

A modo de referencia, el reemplazo del airbag frontal del conductor de un modelo hatch del segmento B (Peugeot 208, Toyota Yaris) tiene un costo aproximado de $1.365.000.