15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 5 autos 0 km más baratos del mercado argentino

Por los últimos movimientos del dólar, se vienen registrando alzas en los valores de los vehículos, aunque los números siguen siendo positivos. Cuáles son los modelos más elegidos.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
En agosto y septiembre

En agosto y septiembre, los 0 km aumentaron considerablemente. 

En el complejo panorama automotriz argentino de septiembre, donde las ventas de vehículos 0 km vienen teniendo un buen año pero también ocurre que los precios han experimentado incrementos constantes recientes, encontrar un vehículo 0 km accesible se ha vuelto una tarea cada vez más desafiante. A pesar de las marcadas subas registradas en julio y agosto, el mercado presenta algunas opciones para quienes buscan llegar al sueño del 0 km, gastando la menor cantidad posible de dinero.

El SUV compacto llega importado de Brasil.
Te puede interesar:

Honda actualiza la HR-V en Argentina

En este escenario, los cinco modelos más baratos del país muestran una foto clara de la realidad: incluso en el segmento de entrada, los valores de lista parten de más de 22 millones de pesos. A continuación, el detalle de cuáles son y cuánto cuestan.

Los 5 vehículos 0 km más baratos

1- Renault Kwid - $ 22.160.000.-
El citycar, que llega importado de Brasil, mantiene el liderazgo como el más económico del mercado. En su versión más básica ofrece motor 1.0 litros de 66 cv, cuatro airbags, ESP, dirección eléctrica, luces diurnas y traseras LED, entre otros.

renault-kwid-outsider.jpg

2- Fiat Mobi - $ 24.096.000.-
El, también, citycar proveniente de Brasil, se ubica en segunda posición, con una oferta de una única versión disponible para el mercado local, que incluye un motor 1.0 litros 70cv, dos airbags, ESP, alarma, entre otros.

fiat-mobi-2025.jpg

3- Hyundai HB20 – $ 25.400.000.-
Por primera vez, la marca coreana disfruta la posibilidad de tener un vehículo de volumen y precio accesible, en un mercado que siempre concentró oferta de vehículos de segmentos y precios más elevados. El HB20 base viene con seis airbags, motor 1.6 de 123 cv, cámara de retroceso, entre otros.

hyundai-hb20.jpg

4- Fiat Fiorino - $ 27.459.000.-
El utilitario compacto de la marca italiana ofrece en Argentina el motor 1.3 Firefly de 99 cv, dirección eléctrica, dos airbags, ESP, sensor de estacionamiento trasero, entre otros.

fiat-fiorino

5- Chevrolet Onix - $ 27.477.900.-
El histórico hatch del segmento B se acaba de renovar en Argentina y ofrece la versión de entrada LT con motor 1.0 de 116 cv, caja manual de cinco marchas, seis airbags, ESP, pantalla touch con Android Auto y Apple CarPlay, entre otros.

chevrolet-onix-2025

Es importante destacar que los precios mencionados corresponden a los valores de lista oficiales. El costo final puede variar considerablemente, teniendo en cuenta la forma de pago elegida, disponibilidad, financiación, entre otros, considerando el contexto actual donde la inflación y las fluctuaciones del dólar continúan impactando en los precios del mercado automotor.

Noticias relacionadas

Lanzamiento confirmado en octubre.

Una automotriz china se relanza con la preventa de dos SUV híbridos

Serán los primeros híbridos diseñados y producidos por la compañía en la región.

Stellantis anunció que comenzará a producir vehículos bio-híbridos en su planta de El Palomar

En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro cruzó a Donald Trump tras el ataque a una embarcación venezolana: "Es una agresión diplomática"

Hace 11 minutos
Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 14 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 16 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 43 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 44 minutos