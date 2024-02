Honda se hace fuerte en SUVs y lanza la nueva CR-V

Luego del lanzamiento en 2023 de ZR-V y New HR-V, Honda completa la gama de SUVs con New CR-V, con un rediseño estético, asistencias a la conducción y propulsor 1.5.

CR-V 02.JPG El modelo está al tope de la gama de SUVs.

En cuanto a su equipamiento de seguridad todas las versiones vienen con carrocería ACE, 10 airbags, luces full LED; Honda Lanewatch para la reducción del punto ciego; control de descenso de pendiente (HDC); sistema electrónico de frenado (EBB); sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA); recordatorio de objetos en el asiento trasero, y sistema de detección de fatiga que le solicita al conductor (ADW) que se detenga cuando lleva varias horas al volante o identifica movimientos anormales, entre otros.

También cuenta con el paquete exclusivo de la marca, Honda Sensing, compuesto por un sistema de cámara y sensores que realizan una lectura permanente de las situaciones de conducción. Incluye un sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), un sistema automático de luces altas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), función de seguimiento a baja velocidad (LSF), sistema de conservación de carril (LKAS) y alerta de cambio de carril (LDW). Además, incorpora el sistema de mitigación de salida de carretera (RDM).

CR-V 05.JPG Entre su equipamiento destacado se encuentran el display y audio con pantalla multimedia de 9″.

Entre su equipamiento e ítems destacados se encuentran: display y audio con pantalla multimedia de 9″ e interfaz Apple Carplay y Android Auto inalámbrico; pantalla multi-información (MID) de 7″, encendido remoto de motor integrado a la llave; techo solar; sensor de lluvia, suspensión trasera multilink; tomas USB C carga rápida y llantas de 18 pulgadas.

La versión EXL, con sistema de tracción total real time AWD, incorpora: equipo de sonido premium BOSE, asientos con tapizados de cuero, asientos de conductor y acompañante eléctrico con regulación lumbar y memoria, apertura del baúl con manos libres, llantas de 19 pulgadas y barras de techo.

La new CR-V ya está disponible a la venta en toda la red de concesionarios oficiales Honda en Argentina con los siguientes precios sugeridos: CR-V LX – u$s 56.000.-CR-V EX – u$s 60.000.-La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros.