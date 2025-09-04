4 de septiembre de 2025 Inicio
GWM Tank 300: potencia, lujo y aventura llegan a la Argentina

Con esta propuesta, la marca nucleada por Grupo Antelo consolida su oferta de todoterrenos premium accesibles, combinando lujo, tecnología y capacidades off road.

El Grupo Antelo, distribuidor oficial de GWM en la Argentina, presentó el nuevo SUV Tank 300, un vehículo pensado para quienes buscan combinar la vida urbana con aventuras todoterreno. Destinado a un público premium, el modelo combina diseño robusto, tecnología avanzada, confort y seguridad.

El Tank 300 cuenta con un motor 2.0 Turbo de inyección directa que entrega 217 HP y un torque de 380 Nm, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades ZF. Su sistema de tracción 4x4 con reductora incluye tres modos (2H, 4H y 4L) y seis modos de conducción off-road, así como bloqueos de diferencial delantero y trasero para enfrentar terrenos difíciles como barro, roca o pendientes. Puede remolcar hasta 2.500 kilogramos con freno y 750 kilos sin freno, mientras que su suspensión, despeje de 224 mm y ángulos de ataque y salida de 34° y 33° aseguran estabilidad y seguridad en cualquier terreno.

GWM TANK 300: potencia, lujo y aventura llegan a la Argentina

En el interior, ofrece asientos de cuero Nappa calefaccionados y ventilados, techo solar eléctrico, climatizador bizona, sistema multimedia con Apple CarPlay y Android Auto, y pantalla off-road de 12,3” con visualización de datos en tiempo real. Su equipamiento de seguridad incluye 6 airbags, control de estabilidad, asistencias ADAS y cámara 360°, garantizando protección completa para todos los ocupantes.

El precio de lanzamiento en Argentina es de u$s51.900, con garantía de 6 años ó 200.000 km, y para motor y transmisión 10 años o 1.000.000 km para el primer dueño. Con esta propuesta, GWM consolida su oferta de todoterrenos premium accesibles, combinando lujo, tecnología y capacidades off road.

