El Grupo Antelo, distribuidor oficial de GWM en la Argentina, presentó el nuevo SUV Tank 300, un vehículo pensado para quienes buscan combinar la vida urbana con aventuras todoterreno. Destinado a un público premium, el modelo combina diseño robusto, tecnología avanzada, confort y seguridad.

El Tank 300 cuenta con un motor 2.0 Turbo de inyección directa que entrega 217 HP y un torque de 380 Nm, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades ZF. Su sistema de tracción 4x4 con reductora incluye tres modos (2H, 4H y 4L) y seis modos de conducción off-road, así como bloqueos de diferencial delantero y trasero para enfrentar terrenos difíciles como barro, roca o pendientes. Puede remolcar hasta 2.500 kilogramos con freno y 750 kilos sin freno, mientras que su suspensión, despeje de 224 mm y ángulos de ataque y salida de 34° y 33° aseguran estabilidad y seguridad en cualquier terreno.

GWM TANK 300: potencia, lujo y aventura llegan a la Argentina En el interior, ofrece asientos de cuero Nappa calefaccionados y ventilados, techo solar eléctrico, climatizador bizona, sistema multimedia con Apple CarPlay y Android Auto, y pantalla off-road de 12,3” con visualización de datos en tiempo real. Su equipamiento de seguridad incluye 6 airbags, control de estabilidad, asistencias ADAS y cámara 360°, garantizando protección completa para todos los ocupantes.