En el día del hito de Stellantis, Massa confirmó prórroga de beneficio a automotrices

Al acto asistieron funcionarios nacionales y directivos de Stellantis. En ese marco, Massa aseguró: "Todo el incremental de exportaciones automotrices y autopartistas no va a pagar las retenciones en 2023". A fines de agosto, el Gobierno había dictado dos decretos por los cuáles había llevado a 0% los derechos de exportación para los volúmenes por sobre los vendidos en 2020 y de esta forma se amplió la medida para el año próximo.

"Vamos a bajarle los impuestos a las exportaciones porque creemos que es la salida para acumular reservas y para mejorar nuestro superávit comercial", subrayó el ministro. Massa enfatizó que "si el Estado no pone, si el Estado no ayuda, no alcanza".

Del acto también participaron el embajador en Brasil Daniel Scioli; el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; la subsecretaria de Industria Priscila Macari; el vicepresidente para la Argentina del grupo Stallantis, Rodríguez Pérez Graciano, y el secretario general de la UOM, Abel Furlán.