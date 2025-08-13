13 de agosto de 2025 Inicio
El nuevo mini-truck urbano chino que ya está disponible en Argentina

La marca china Foton presentó un vehículo orientado al trabajo diario, con buen equipamiento y un precio competitivo. Versiones y precios confirmados.

Federico Bossio
Federico Bossio
El Wonder llega importado de China.

El Wonder llega importado de China.

Foton Argentina, de la mano del Grupo Corven, acaba de introducir en el mercado local el Foton Wonder, un mini-truck urbano de origen chino ya disponible en tres versiones: Cabina Simple Flatbed, Cabina Doble Flatbed y Cabina Doble Box, tipo furgón con hasta 7,3 metros cúbicos de carga o 1.200 kg. Está impulsado por un motor naftero de 1.6 litros, 4 cilindros, que entrega 120 CV y 158 Nm, acoplado a una caja manual de 5 velocidades con tracción trasera.

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

Equipamiento - confort y seguridad

Con respecto al equipamiento, cuenta con aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado con comando a distancia, columna de dirección regulable, luces LED (DRL, faros delanteros y giros), faros antiniebla, llantas de 14 pulgadas y espejos eléctricos calefaccionados.

En términos de tecnología, cuenta con panel de instrumentos 100% digital de 7 pulgadas, pantalla táctil multimedia, volante multifunción, puertos USB, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y el exclusivo sistema TPMS (monitoreo de presión y temperatura de neumáticos),

En seguridad, todas las versiones equipan doble airbag frontal, control electrónico de estabilidad (ESC), frenos con ABS y EBD (discos en el eje delantero), cierre automático de puertas en movimiento, y alertas de cinturón y puertas abiertas. Además, los faros delanteros son full LED.

Versiones, precios y garantía

Cabina Simple Flatbed: USD 23.000.

Cabina Doble Flatbed: USD 24.300.

Cabina Simple Box: USD 27.700.

Precios más IVA del 10,5% por ser considerado vehículo comercial. La garantía es por 4 años o 150.000 km.

