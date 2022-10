Balanza comercial autopartista, con déficit de u$s4.061 millones

En 2021 el 67% de las importaciones del sector fueron realizadas por las terminales automotrices y sus proveedores directos, y de este total el 60% fue destinada a la exportación de vehículos, según menciona el informe.

Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de u$s1.092 millones; el bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de u$s797 millones; Tailandia, cuyo déficit ascendió a u$s636 millones; China, con u$s 537 millones de saldo deficitario; y Estados Unidos, déficit de u$s239 millones.

Los principales rubros comercializados fueron transmisiones (déficit de u$s 849 millones) y componentes de motor (déficit de u$s 677 millones).

Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con u$s 452 millones (el 63,2% de las ventas externas de componentes), que registró un aumento de 3,9% respecto a enero-junio de 2021. Estados Unidos fue el segundo destino de exportación, u$s 53 millones (7,4% del total); y Uruguay se ubicó en el tercer lugar con u$s 25 millones (3,5% del total exportado). Por su parte, al considerar la Unión Europea, las ventas de autopartes realizadas al bloque ascendieron a u$s 68 millones, un 9,5% del total exportado. Dentro del mismo, los tres destinos más importantes fueron Suecia, Alemania y Polonia, y en conjunto acumulan más del 62,6% de las exportaciones realizadas a la UE en lo que va del año.

Un dato positivo es que la producción de autopartes trepó 9,9% en agosto último en comparación con el mismo mes de 2021 y aumentó 8,1% frente a julio de este año, con un alza acumulada de 2,5% interanual en los primeros ocho meses de 2022, de acuerdo con las cifras de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Al analizar la evolución mes a mes, los tres principales segmentos del negocio autopartista, que son la producción de vehículos, las exportaciones de piezas y el mercado independiente de reposición, mostraron tendencias positivas.