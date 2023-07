Numerología: qué significa el número maestro 10

Esta cifra es especial, ya que se genera a partir de la fecha de nacimiento de una persona y cuenta con particularidades muy asombrosas.

Embed

El significado del número maestro 10, según la Numerología

Según los expertos en la numerología, el número 10 se debe reducir a 1 porque, en esta ciencia, siempre que tenemos una cifra con dos dígitos, tenemos que simplificarla hasta llegar a un solo número.

Esto no se tiene en cuenta en los números maestros, donde ahí si intervienen otros también. Pese a esto, no significa que este número no tenga una carga energética específica, de hecho, el 0 es un elemento que según los analistas potencia absolutamente todo.

Es por eso que, luego de los profundos informes, se determinó que todas aquellas cifras que están acompañadas de cero a la derecha, son individuos que encuentran el beneficio y se ven potenciadas en las características del número primordial. Es decir, por ejemplo, en el caso del 10, sería la personalidad de una persona 1 potenciada.

Embed

Debido a esto, quienes sumen 10 son, por lo general, personas que luego tenderán a ser líderes o jefes en sus trabajos gracias a su gran visión hacia el futuro, su firmeza y su seguridad en la toma de decisiones. No buscarán acuerdos beneficiosos, sino que, preferirán potenciarse ellos mismos.