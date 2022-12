Los tres signos del zodiaco que no disfrutan tanto de las fiestas

Capricornio

Una de las características que tienen las personas nacidas bajo este signo es que son muy rígidas y, cuando se les mete una idea en la cabeza, les cuesta cambiarla. Por eso si las fiestas no son como ellos las planearon, no las disfrutan. Los cambios de último momento no son su fuerte. Lo sufren. Además, lo material tiene un valor importante en sus vidas y tanto tantos gastos como algunos imprevistos, les genera estrés.

Virgo

Quienes tienen el sol bajo este signo son personas ordenadas, meticulosas y buenas administradoras de dinero, así que serán buenos organizadores de eventos si lo que deseas es optimizar el tiempo y la plata. Pero también son un poco controladoras. Necesitan, para estar tranquilos, tener todo sobre su órbita. Y el desorden, desde ya, les molesta. Sabemos que, en Navidad, y Año Nuevo, habitualmente uno lo pasa con amigos o familias. Que haya muchas personas en su casa, desacomodando todo, puede estresarlos, aun siendo ellos los encargados de haberlos invitado.

Acuario

Las personas de este signo tienen una particularidad y es que la paciencia no es su gran cualidad. No son muy expresivos en el amor y, en vez de quedarse en casa, prefieren salir a festejar afuera. Llegar a un acuerdo con ellos puede ser tarea difícil porque necesitan siempre hacer la suya. Y eso puede traer alguna discusión en la mesa.

Claro está que estas son generalidades de los signos, para saber exactamente como se dispone la energía de cada persona, hace falta toda la carta natal, Mientras tanto, vamos aprendiendo algo de ellos.