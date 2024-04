Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 14 de abril, signo por signo

Mhoni Vidente, horóscopo

Horóscopo para Aries

Aries indica estabilidad económica, determinación para lograr metas y la necesidad de alejarse de personas y situaciones tóxicas. Se enfatiza la importancia de una dieta saludable y avanzar sin mirar atrás. Se sugiere ser más creativo en la toma de decisiones y mantener un trabajo estable con un negocio adicional. Se advierte contra cirugías y extracciones dentales debido a un eclipse solar el 8 de abril. Se aconseja combatir la energía negativa con agua bendita y limones verdes. Se pronostican ingresos extras a través de la venta de un coche o propiedad.

Números de la suerte : 09 y 13

: 09 y 13 Colores : naranja y rojo.

: naranja y rojo. Signos compatibles: Aries, Capricornio y Leo.

Horóscopo para Tauro

Una semana marcada por la determinación, fuerza y poder. Buena racha y estabilidad, pero Tauro se siente acelerado y con resentimientos del pasado. Se aconseja sacudirse la energía negativa y enfocarse en proyectos. En el amor se habla de estabilidad, crecimiento y posiblemente un embarazo. Las cartas también indican un viaje por trabajo o vacaciones, y posibles problemas con jefes o jerarquías. Se aconseja evitar conflictos y seguir avanzando.

Números de la suerte : 13 y 37.

: 13 y 37. Colores : azul intenso y blanco.

: azul intenso y blanco. Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

El eclipse solar del 8 de abril afectará mucho a Géminis, que puede sentirse volátil, resentido, con coraje y problemas estomacales debido a la energía negativa. El mejor día será el jueves, en una semana de mucho trabajo e intensidad, ideal para resolver problemas laborales o educativos. Es momento de alejarse de lo tóxico y comprometerse con el éxito y el crecimiento personal y económico. Se recomienda cuidado con los celos, corajes y impulsos, y se aconseja ser paciente y no crear enredos mentales ni fantasías. Se sugiere tomar vitaminas, beber más agua y alimentarse mejor para aprovechar el cambio positivo en el cuerpo.

Números de la suerte : 17 y 21.

: 17 y 21. Colores : morado y naranja.

: morado y naranja. Signos compatibles: Libra, Acuario y Tauro.

Horóscopo para Cáncer

Deben ser conscientes de las oportunidades positivas en lo laboral y educativo, y apoyar a su familia. El mejor día será el martes, pero deben tener cuidado con los efectos del eclipse solar, que pueden causar conflictos en relaciones, problemas físicos y emocionales. Se recomienda protegerse con agua bendita y velas blancas, y evitar cirugías, visitas al dentista o cambios drásticos. En las cartas se revela la posibilidad de tener dinero y abundancia, así como apoyar a un familiar enfermo y a alguien cercano en un divorcio.

Números de la suerte :14 y 29

:14 y 29 Color : es azul y plateado. Se aconseja usar un listón rojo en el tobillo izquierdo.

: es azul y plateado. Se aconseja usar un listón rojo en el tobillo izquierdo. Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Aries.

Horóscopo para Leo

El eclipse solar afectará emocionalmente a Leo, causando depresión, angustia y recuerdos del pasado. Se aconseja evitar la carne de cerdo y pescado, dejar los recuerdos en el pasado y no enojarse sin motivo. Se aconseja no pelear en el trabajo, expresar opiniones pero no entrar en conflictos, considerar poner un negocio propio y mantener una dieta sin carne de cerdo ni pescado. Se recomienda no sentir lástima por los demás y seguir adelante con determinación, incluso considerando un viaje.

Números de la suerte : 16 y 22.

: 16 y 22. Color : blanco y naranja.

: blanco y naranja. Signos compatibles: Sagitario, Aries y Géminis.

Horóscopo para Virgo

Para Virgo promete una gran semana para reconquistar o conquistar lo que deseen, ya sea en pareja, trabajo o estabilidad económica. Se aconseja cuidarse de problemas legales o de pérdida de documentos. Se aconseja respirar y relajar la mente en momentos de agobio, alejarse de personas tóxicas y enfocarse en lo que se desea. Se destaca la importancia de ser feliz y tener una pareja como parte de la vida, pero recordando que lo más importante es uno mismo, seguido de la familia y luego la pareja.

Números de la suerte: 20 y 27.

20 y 27. Colores : amarillo y rojo.

: amarillo y rojo. Signos compatibles: Capricornio, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Semana de determinación y crecimiento laboral esta semana. Se aconseja sacar permisos o créditos para cuestiones de casa o auto. En lo emocional, Libra puede sentirse volátil en la relación de pareja, con tendencia a pelear o sacar cosas del pasado. Se destaca el poder personal y de convencimiento de Libra, instándolos a buscar mejores oportunidades laborales, negocios o aumentos de sueldo. Se aconseja también hacer pagos pendientes de seguros y papelería para mantener todo en orden.

Números de la suerte : 03 y 31.

: 03 y 31. Colores : amarillo y naranja.

: amarillo y naranja. Signos compatibles: Géminis, Acuario y Capricornio.

Horóscopo para Escorpio

Les viene la carta del dinero rápido, fácil o ilícito, por lo que se aconseja buscar formas más lícitas de obtenerlo. Se les advierte sobre problemas médicos o de operaciones debido al eclipse solar. Se les insta a poner pasión en todo lo que hagan y a evitar chismes y malos comentarios, no comentando ni participando en ellos. Se aconseja también resolver problemas legales del pasado. Las cartas indican un despertar de una nueva vida, sugiriendo un cambio positivo y la eliminación de personas tóxicas en su entorno.

Números de la suerte : 19 y 02.

: 19 y 02. Colores: rojo intenso y azul.

rojo intenso y azul. Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Virgo.

Horóscopo para Sagitario

Es un tiempo de crecimiento económico, pero se les aconseja evitar inversiones, préstamos o ventas durante el eclipse solar, que puede afectar su sensibilidad y relación de pareja. Se les insta a soltar personas o situaciones que ya no les sirven y a tomar decisiones importantes como divorcios, cambios de trabajo o mudanzas. También se sugiere cuidar de la familia y mantenerse activos físicamente.

Números de la suerte : 10 y 30.

: 10 y 30. Colores : plateado y dorado.

: plateado y dorado. Signos compatibles: Aries, Leo y Libra.

Horóscopo para Capricornio

Después eclipse solar del 8 de abril, pueden enfrentar problemas de salud como dolor de estómago, gastritis o pleitos y enojos. Se les recomienda tomar mucha agua, evitar enojarse y renovar energías cortándose el cabello. También se aconseja no hacer inversiones y entrar al mar si es posible para eliminar energías negativas. Es importante para Capricornio encontrar la dirección de su vida y trabajar para ser feliz y estable. En el ámbito laboral, se menciona la posibilidad de un nuevo negocio o trabajo que les permitirá crecer, así como la necesidad de resolver asuntos legales pendientes.

Números de la suerte : 11 y 13.

: 11 y 13. Colores : naranja y amarillo.

: naranja y amarillo. Signos compatibles: Virgo, Tauro y Aries.

Horóscopo para Acuario

Tienen la capacidad de lograr lo que desean. Se les aconseja ser más conscientes, cuidar sus pertenencias y evitar accidentes. Se les recomienda jugar a la lotería o juegos de azar, ya que pueden tener suerte en estos días. Se les insta a moverse, hacer ejercicio y cambiar la energía estancada. En el ámbito financiero, pueden recibir un pago que creían perdido y recibir invitaciones para viajes. Se les aconseja ser precavidos para evitar accidentes debido al eclipse solar.

Números de la suerte: 05 y 18.

05 y 18. Colores : verde y naranja.

: verde y naranja. Signos compatibles: Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

iSemana de éxito y respuestas positivas. Se abre un período estabilidad económica y un posible pago de deuda o dinero del extranjero. Debes cuidarte del influjo de la Luna y el Sol, que te hacen vulnerable a situaciones místicas y problemas familiares o de pareja. Prepárate para recibir invitaciones de negocios o proyectos nuevos. Las cartas te hablan de abundancia, estabilidad y alejarte de chismes y personas intrigantes.

Números de la suerte : 06 y 27.

: 06 y 27. Colores : azul intenso y naranja.

: azul intenso y naranja. Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Aries.