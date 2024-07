Horóscopo de hoy, viernes 5 de julio

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Cuide sus compañías y escuche los consejos de su pareja. Su presupuesto no le permite excesos. Posible entrevista para un puesto de cara al público. Evite coger excesivo peso, repercutirá en su espalda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Estar en forma le da calidad de vida.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Magnífico momento para el amor. Día óptimo en el aspecto económico. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La familia le dará grandes alegrías. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El clima sentimental está tormentoso. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. Día agotador, respete sus horas de sueño.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. Haga su trabajo como siempre, no compita. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.