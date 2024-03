Horóscopo de hoy, viernes 29 de marzo

Tienes tendencia a quejarte de cosas que los demás ven como positivas. Toda tu simpatía y tu buen carácter queda cubierto por ese velo de queja cuando esto sucede, como hoy mismo. En realidad no tienes motivo alguno para ello, porque en general todo en tu vida va avanzando a diario positivamente. Sin embargo, a ti te gustaría que todo funcionara a un ritmo más rápido. La paciencia no es tu fuerte, pero es que no te queda otra. Hoy vas a tener que echar mano a ella. Y no te enfades con tus amigos cuando te riñen porque te quejas por nada, cuántos quisieran tener las oportunidades que tú tienes. Valóralo a diario en su justa medida y te darás cuenta de lo afortunada que eres. Además, en el amor tampoco te va nada mal, Aries, estás arrebatadora.

Tauro

(20 de abril – 21 de mayo)

Te sientes en buena forma y han vuelto a tu mente los proyectos e ilusiones que siempre has tenido. Puedes sentirte muy satisfecha porque en tu vida profesional todo te ha estado saliendo hasta ahora según lo previsto. Esto es fruto de tu carácter previsor y de la buena vista que tienes a diario para detectar los problemas antes de que lleguen. En cambio, no eres tan buena cuando se trata de cuestiones más emocionales, con amistades o incluso con el amor. Te había sucedido ya en el pasado y ahora estás a punto de repetir. Echa la vista atrás y toma conciencia de ello. Utiliza también tu intuición, que hoy está potenciada, para prever las situaciones que se pueden presentar. Recuerda que también en vacaciones surgen a diario problemas de convivencia y malentendidos. Intenta evitarlos.

Géminis

(21 de mayo – 20 de junio)

En tu vida sentimental has encontrado a alguien con quien tienes muchas afinidades. Cuídale a diario, por lo menos hasta que averigües si realmente es la persona ideal para compartir tu existencia, aunque todo parece indicar que así es. Hoy él te dirá algo que te emocionará y te dará mucho qué pensar. Son muy complementarios en muchas cosas pero especialmente en un tema que para ti es importante. Cuidas mucho tu aspecto estético, tienes mucho estilo y aspiras a que esa persona sea de tu palo. Te encanta colaborar a que tu chico luzca como un pincel aplicando esas referencias que tú le proporcionas a diario. Es probable que él se encuentre cómodo con ello. Seguramente no le gusta nada ir de tiendas, así que le haces un favor, Libra, pero no le presiones demasiado y mucho menos hoy.

Cáncer

(21 de junio – 22 de julio)

Te estás desanimando hoy, pensar en esos planes tan fantásticos que tenías para esta Semana Santa y que te has visto obligada quizá a cambiar por otros aparentemente menos interesantes. Es momento de adaptarte a diario a la nueva situación, que tiene aspectos formidables. Si no eres positiva te vas a amargar la fiesta y no disfrutarás de las muchas posibilidades que tiene el nuevo planteamiento. Hoy no desconectes de tu gente, ni te encierres en casa malhumorada. Recurre a tus amigos, porque con sus charlas y sus bromas te alegrarán la vida a diario. Y si estás con pareja, hoy tu chico tendrá algún detalle para ti que te gustará mucho. Lo hace para demostrarte su amor y también para levantarte el ánimo. Sé agradecida y corresponde como se merece. Deja que la sonrisa vuelva a iluminar tu rostro.

Leo

(23 de julio – 22 de agosto)

La Tierra, no se detiene, cada día sale el sol y los planetas siguen inexorables su camino a su alrededor reflejando su poder en cada signo. Hoy será un día de suerte en general, sobre todo en el aspecto económico. Puedes tener algún ingreso extra e inesperado, pero también puede ser que descubras algo que te generará dinero a diario en el futuro. Sin embargo, habrá algunos nubarrones en tu cielo familiar o entre tus amistades más cercanas. No te inmiscuyas en esas diferencias. Y en el caso de que te afecte a ti de forma directa, recuerda que no es el momento, hoy no toca discutir, porque no saldrá la luz de esta polémica. Sal por la tangente, evita enzarzarte en una pelea porque podrías decir cosas de las que a diario te arrepentirías.

Virgo

(23 de agosto – 22 de septiembre)

No des más vueltas a lo que tienes que hacer o te pongas objetivos a diario también esta semana. Esto funciona muy bien en circunstancias normales pero en estos días que todos intentamos aprovechar el tiempo al máximo, si no los cumples te sientes frustrada. Por eso, hoy no te pongas ninguna meta, que no estás en una competición. Está bien que planifiques un poco tus actividades de diario pero haz sólo lo que te apetezca en el momento que deseas hacerlo, por lo menos durante estos días de descanso. Ponerte ansiosa o de mal humor no te va a sumar puntos, más bien todo lo contrario. Busca hoy apoyo entre tus amigas, porque el ambiente está muy receptivo. Habla con ellas porque te levantarán los ánimos y te animarán a seguir luchando.

Libra

(23 de septiembre – 22 de octubre)

Día de nervios. Por un lado deseando que llegue mañana pero sin planes concretos para llenar tantas horas por delante. Te aburres a diario porque no te animas a hacer nada. Parte de ello es debido a que tu situación sentimental ahora atraviesa momentos complicados y no estás encontrando en tu pareja el apoyo que desearías. Es probable que se trate más de una percepción tuya que de una realidad y que tengas en tu chico un verdadero incondicional. Pero cuentas con multitud de amigos y conocidos que arden en deseos a diario de pasar tiempo contigo. Actívate y planifica el día para mañana: ejercicio, trabajo, lectura, música y…¡encuentro con tu gente! Relaciónate y no te encierres en ti misma, esto sólo servirá para bajar más tu estado de ánimo.

Escorpio

(23 de octubre – 21 de noviembre)

Te sientes como atrapado en una jaula, pero no es así. Seguramente estabas deseando a diario tener tiempo para vos en estas mini vacaciones. Ahora es una realidad y el único inconveniente es que quizá no se han cumplido los planes que preparaste. Adáptate a las circunstancias, organízate y cambia lo que proyectaste, porque puede ser genial. Aprovecha hoy el día para relajarte. Esto te proporcionará bienestar y energía. Sal a tomar el aire y el sol. Queda con tus amigos para ese paseo que se puede convertir en la mejor experiencia de la semana. Cada vez que te sientas agobiado, rompe la rutina, juega con tu mascota o prepara un postre. Alternar actividades que no sueles realizar a diario te beneficiará.

Sagitario

(22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy andas algo más relajado y las cosas ya no pintan tan negras como en días anteriores, aunque todavía te falta un poco para recuperar la absoluta normalidad en tu estado de ánimo. Todos tus problemas están en vías de solución, aunque no se hayan resuelto de forma definitiva. A diario hiciste lo correcto, buscar la salida en cada caso. Ahora toca esperar un poco, con paciencia y manteniendo la confianza a diario. Si te queda algún problema en el tintero actúa de igual forma. No dejes trabajar la mente sólo por los problemas. En el terreno sentimental, si estás interesado en una persona que habías conocido recientemente, retrasa las llamadas y los mensajes. Deja que te extrañe.

Capricornio

(22 de diciembre – 19 de enero)

Enfoca bien todo lo que está sucediendo a diario a tu alrededor y te darás cuenta de que tiene su lado bueno. Después de una larga etapa de trabajo y de pensar mucho en el futuro ahora te llega una etapa de más calma que te ayudará a equilibrarte. Hoy mismo empieza a disfrutar del tiempo que tienes libre en estos momentos. Inténtalo en serio, aleja tu mente de los problemas cotidianos y procura distraerte. Si estás pasando estos días de Semana Santa con tu pareja, aprovecha la ocasión para disfrutar a tope de vuestra intimidad, puedes vivir una auténtica luna de miel. Y si tu corazón está todavía libre, reúnete en cuanto puedas con tus amigos, acepta las propuestas que te surjan a diario. Hoy es un día propicio para que te encuentres con tu alma gemela.

Acuario

(20 de enero – 18 de febrero)

Procura mantener esta tranquilidad y relajación que has conseguido porque te sienta genial y favorece a diario la relación con las personas de tu entorno. Tienes ahora una energía positiva muy contagiosa y esto te proporciona que puedas relacionarte mejor. Tus buenas vibraciones se expanden y alcanzan incluso a personas que no están en contacto diario contigo. Hoy quizá recibas una llamada sorpresa de una de ellas, tal vez de alguien que te interesa mucho pero con quien no sentías alguna posibilidad. Esto debería bastar para convencerte de que en la vida no hay nada imposible, sólo es cuestión de proponérselo. A partir de hoy mismo, acostúmbrate a visualizar a diario aquello que deseas, concentra tus energías en el objetivo. Y si tienes pareja, ponele chispa a tu relación.

Piscis

(19 de febrero – 20 de marzo)

Aunque estés a punto de subirte por las paredes, no discutas con tu pareja sobre un tema que en realidad no tiene importancia alguna. Es tu orgullo y el aburrimiento diario el que te empuja a la bronca, pero saldrás perdiendo aunque lleves la razón. Con tus palabras puedes herir los sentimientos de la otra persona. A nadie le gusta esto. A diario sabes argumentar sin que esto suceda, logras defender tu punto de vista sin que nadie se ofenda, pero en estos días es como si esta capacidad tan valiosa hubiese desaparecido. Pronto recuperarás tu estado de ánimo normal, pero mientras esto sucede no discutas porque se podría estropear una relación que promete y algunas personas que aprecias podrían alejarse de ti.