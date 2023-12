Horóscopo de hoy, miércoles 6 de diciembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Día con nuevas chances de crecimiento en la vida laboral. Avances y satisfacciones. Enumeran en sus mentes qué logros desean y encaran con esperanza y convicción. Momento de color: amarillo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Taurinos algo desilusionados en el plano afectivo, prorrogan tomar decisiones que el otro espera. Es más sano tomarse el tiempo por respeto al otro y a uno mismo. Momento de color: rosa viejo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Geminianos no se disgusten con compañeros de trabajo por cosas insignificantes. Hay que replantearse a veces y buscar el por qué estamos tan nerviosos. Momento de color: azul.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cancerianos las expectativas están centradas en el plano laboral. Nuevas coincidencias en proyectos a futuro haciendo que sea más próximo y real lograr lo que desean. Momento de color: blanco.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leoninos día para organizarse y distribuir sus tiempos para poder llegar con todo sin exaltarse. Cuiden sus nervios y traten de tomarse las cosas con más buen humor. Momento de color: rojo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos llega un halo de frescura en el plano afectivo. Invitaciones deseadas, llamados e incluso, regresos. Las cosas se ponen en marcha. Plenitud. Momento de color: rosa.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hay como una activación del romanticismo y ciertamente a tratar de volver a esos principios color de rosa en el amor. Integración y unión compartidas. Momento de color: malva.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No sientan como desafío cuando algo se les dice y que no les gusta. Escuchar a quienes queremos es sanador. Cuiden los gastos, procuren no tentarse. Momento de color: melón.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día con ciertas indecisiones que competen a lo financiero. Mediten bien qué añoran de esos negocios que tienen en mente. Compás de espera. Momento de color: menta.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día de pagos, cobros, firmas, negociaciones, charlas informales que podrían transformarse en formales. Aflojen sus cuerpos y mentes. Stress y cansancio. Momento de color: lila.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Novedades que refieren a asuntos que les importan. Día movilizado en todos los planos que los lleva a toma de decisiones y acciones. Renovación y Transformación. Momento de color: naranja.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscianos algo inestables por motivos que no tienen peso específico y ustedes lo transforman en tragedias. Mediten y pongan el sol en sus vidas. Momento de color: púrpura.