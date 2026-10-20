20 de octubre de 2026 Inicio
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El padre de Agostina Páez no declaró y seguirá detenido por el hurto de $1.500.000

Mariano Páez continuará bajo arresto en Santiago del Estero junto con su pareja, María Batule. Ambos sustrajeron dinero en efectivo de un negocio de materiales de construcción.

Por
Mariano Páez

Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo detenida en Brasil.

Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, quien estuvo presa por racismo en Brasil, se negó a prestar testimonio este martes durante su declaración indagatoria en Santiago del Estero y continuará arrestado por el hurto de $1,5 millones. La medida judicial recayó sobre el hombre tras la sustracción del dinero en la ciudad de Termas de Río Hondo.

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Páez permanece privado de su libertad desde el final de la semana pasada al igual que su pareja, María Batule. Ambos afrontan imputaciones por la desaparición de un fajo de billetes desde un comercio dedicado a la venta de materiales para la construcción en la villa turística santiagueña.

El abogado Sebastián Robles confirmó la asunción de la defensa técnica de Páez e informó la formalización de su representación ante las autoridades. El letrado adelantó la realización de los pasos procesales correspondientes para el esclarecimiento de la responsabilidad penal de su asistido.

Mariano Páez fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

Mariano Páez fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

El expediente judicial inició a partir de la denuncia formulada por el representante legal de la firma comercial afectada. El escrito estableció que el acusado y su acompañante ingresaron al establecimiento el pasado 10 de octubre con la presunta intención de realizar compras.

La pareja aprovechó un descuido en el mostrador para sustraer el efectivo

La reconstrucción de los hechos detalló que una empleada del local dejó el dinero sobre la mesa de atención al público mientras realizaba sus tareas habituales. En ese instante, Páez tomó el fajo de billetes tras una distracción de la cajera, entregó la suma a su pareja y ambos abandonaron el recinto a pie.

El imputado cobró trascendencia pública previa por el caso de su hija, la abogada que enfrentó un arresto en Brasil a raíz de acusaciones por gestos de carácter racista. Esa situación colocó el apellido familiar bajo el foco de la atención mediática semanas atrás.

El tribunal mantendrá la detención de la pareja mientras la fiscalía completa la recolección de pruebas y resuelve la situación procesal de ambos implicados.

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