Horóscopo de hoy, miércoles 10 de abril

Horóscopo Chino: estos signos no van a poder creer lo que le va a pasar en abril 2024

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Pasará fácilmente de la amistad al amor satisfactorio. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. Reflexione y solucionará sus problemas laborales. Tendrá delicadas las articulaciones.

TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Láncese con ilusión a esa nueva relación, sin duda acertará. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Sentirá ligeros dolores de cabeza.

GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

CÁNCER

(21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

LEO

(23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

VIRGO

(23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

LIBRA

(22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Evite las comidas muy grasas.

ESCORPIO

(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

ACUARIO

(21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

PISCIS

(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La palabra clave en esta jornada es inversión. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.