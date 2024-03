Horóscopo de hoy, jueves 14 de marzo

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Haga dieta de forma controlada.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Volverá a ilusionarse con el trabajo. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Gran complicidad con la persona amada. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Tan pronto se sentirá optimista como pesimista.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Momento poco propicio para las inversiones. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Jornada para cuidar las articulaciones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Feliz y enamorado de su pareja. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Salud magnífica, salga a divertirse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. El extra económico con el que contaba no llega. El trabajo anterior se traduce en resultados positivos. La alegría y el optimismo entran a formar parte de su vida.