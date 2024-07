Horóscopo de hoy, jueves 11 de julio

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Termine con el cansancio, debería llevar una vida más sana.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Desengaño amoroso. Se gasta menos comiendo en casa. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Ningún motivo para estar preocupado por su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Exteriorice sus sentimientos a su pareja. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. Haga caso al médico y cuídese más.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los roces con su pareja se apaciguarán. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Los astros le aportan energía para conseguir sus metas laborales. Procure mantenerse en un peso adecuado.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Los astros miman sus finanzas. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Si aparece algún dolorcillo, será pasajero.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.