Horóscopo del fin de semana del viernes 19 al domingo 21 de abril

Horóscopo del fin de semana para Aries

Venus en tu signo favorece todo lo relacionado con los sentimientos y puede traerte el reencuentro con alguien de quien estás distanciado. Vas a encontrar la solución y estabilidad que necesitas. Pon atención a los contratos nuevos y a los cambios en cuestiones laborales.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

El ingresa del Sol en tu signo te va a dar alas para que reacciones y te alejes de las tensiones. Es hora de romper y de elegir un camino distinto. Trata de controlar tu temperamento. Puede haber rompimientos, traiciones amorosas o problemas con tu pareja.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Estás optimista, activo y muy vital, y vas a conseguir resultados espectaculares si te abres a lo nuevo. No te atasques en lo de siempre y expresa tus sentimientos. Los astros, el destino y la buena vibra están a tu favor, así que aprovecha este momento.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Necesitas lograr un equilibrio entre la preocupación por los demás y tus propias necesidades. Olvida el pasado, saldrás ganando con todo lo que dejas atrás. Tienes que ser inteligente y no caer en provocaciones o chismes. Vas a estar solucionando todo lo que venías arrastrando.

Horóscopo del fin de semana para Leo

Tus ganas de vivir y tu alegría serán muy grandes. No retrases más una decisión que sabes que debes tomar y que resultará muy beneficiosa. Tienes que enfocarte y mandar toda la energía a esa meta. Si controlas tu temperamento, evitarás problemas o dificultades.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Por fin tienes la suerte de tu lado y llegan a tu vida oportunidades que te permitirán olvidar el pasado. Inicias una nueva etapa donde te vas a sentir más feliz. Viene un cambio poderoso en cuestiones laborales o económicas, y también un movimiento de los astros a tu favor.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Los inconvenientes se alejan de tu vida. No te rindas porque estás cada vez más cerca de conseguir tus objetivos y te vas a atrever a hacer lo que siempre has soñado. Con este despertar de energías positivas, llegan proyectos nuevos en cuestiones laborales y reconocimientos de la gente que está a tu alrededor.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Tendrás energía para zanjar temas pendientes y dejarlos resueltos de una vez por todas. Es el momento de consolidar una relación que puede cambiar y mejorar tu mundo. La buena suerte es tuya: traes una buena racha y estabilidad en cuestiones laborales.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Esta semana no va a haber quién te pare y las circunstancias van a jugar a tu favor. Es muy posible que logres un gran éxito o alcances una posición que deseabas desde hacía tiempo. Vas a estar brillando más que nunca, así que trata de ir a paso firme y constante.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Van a suceder cosas importantes en tu vida y tienes que recuperar las energías perdidas para no desaprovechar oportunidades, aunque eso implique tomar decisiones complicadas. Confía en ti mismo, sigue adelante y deja ir lo que no es para ti.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Aprovecharás al máximo tu potencial y claridad mental para salir airoso de cualquier situación complicada. Un cambio inesperado dará color a tu vida. Te llega una comunicación importante. Pueden invitarte a trabajar en un nuevo proyecto o en otra empresa.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Algo que no quieres que se sepa puede salir a la luz, pero tu intuición te guiará para que actúes como mejor te conviene y no salgas perjudicado. Sigue adelante y no tengas miedo: estás avanzando, olvidando el pasado y creciendo. Estarás lleno de energía para ponerte en acción y no rendirte.