Este signo se está saboteando sin darse cuenta (y lo sabe)

En la mitología griega, Quirón era un centauro diferente a los demás. Sabio, justo y sanador, fue herido accidentalmente por una flecha envenenada. Aunque conocía todos los remedios, no pudo curarse a sí mismo. Por eso en astrología, Quirón representa esa herida profunda que no se cura del todo, pero que al ser aceptada se convierte en fuente de sabiduría, compasión y guía para otros.

Aries: la herida del “tengo que poder solo”

Aries es valiente, autónomo, luchador… pero también puede cargar con la presión de tener que resolver todo sin ayuda. Con Quirón en su signo, se activan emociones como la vulnerabilidad, el miedo al fracaso y la sensación de no ser suficiente, aunque no siempre se exprese en palabras.

Lo paradójico es que muchas personas arianas lo sienten, lo saben… pero no saben cómo salir de ese loop. Y ahí aparece el autosabotaje: se alejan del amor por miedo a ser rechazados, postergan decisiones por temor a equivocarse, o fuerzan situaciones para no mostrarse “débiles”.

El tránsito como oportunidad de sanación

La clave de este tránsito no es evitar el dolor, sino reconocerlo, validarlo y transformarlo. Quirón no viene a destruirnos, sino a enseñarnos cómo ser más humanos. Para el signo del carnero, este puede ser un momento de enorme sanación si se permite pedir ayuda, expresar su herida y dejar de pelearse con su parte sensible.