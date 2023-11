Astrología: rituales para aprovechar la magia de la luna nueva

A lo largo de la historia, diversas culturas atribuyeron a la luna un poder significativo, y la astrología proporciona una lente intrigante para explorar la conexión entre el cosmos y nuestra vida cotidiana.

Por este motivo, en este nuevo informe astrológico se develará qué rituales son esenciales para disfrutar y recibir la energía de la luna nueva. Una fuerza espiritual que renovará todos tus pensamientos y emociones que serán importantes para las decisiones que tomen a futuro, tanto laborales, emocionales como familiares.

Los mejores rituales de la Astrología cuando hay luna nueva

La Luna nueva es un momento del mes cuando el cuerpo deja caer los pesos y expulsa las toxinas. Las emociones y experiencias se procesan, haciendo espacio para la regeneración de la consciencia. Este acto te permite hacer espacio a lo nuevo dejando atrás o que te pesa, te duele o te da tristeza.

El ritual para aprovechar la energía de la Luna Nueva tiene varios pasos, y se detallará a continuación:

En una primer instancia se necesita una botella de agua (preferiblemente de vidrio), aunque no hay problema que se utilice una de plástico. Luego, tener una una etiqueta para pegar y algo para escribir. Si no tenes la etiqueta usa un papel blanco y cinta adhesiva en la que se debe escribir que cosa ya no quieres mas en tu vida, puede ser una actitud, una emoción o hasta una persona.

Es muy importante escribir la palabra LAVA antes de lo que desees soltar, por ejemplo: "LAVA MI TRISTEZA". Y a partir de ese momento podes tomar el agua de tu botella y rellenarla cuando necesites.

El momento indicado para realizar este ritual, es en el estado de la luna Balsámica: ¿Cuándo se produce la Luna Balsámica? Se produce entre la Luna Menguante y la Luna Nueva. El intervalo es de 4 días antes de la Luna Nueva.