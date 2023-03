Astrología: los tres signos del zodiaco de los que no podrás escapar de la toxicidad.

Según el coach ontológico, Samuel Stamateas, el amor tóxico o las relaciones tóxicas son "vínculos insanos, destructivos, dañinos y que producen sufrimiento". Por eso, es muy importante distinguir las red flags, o señales de alerta, para detectar si estamos con una persona que podría ser tóxica, o mismo adentrándonos en un vínculo tóxico.

Los Signos Zodiacales más tóxicos

Es importante destacar que hay diversos tipos de relaciones tóxicas. Existe una amplia variedad de dinámicas tóxicas, pero lo que seguro todas tienen en común es la co-dependencia. Más abajo te contamos cuáles son los signos más tóxicos, según el horóscopo.

Signos Según el horóscopo zodiacal, existen personas que aman el conflicto y siempre están inmersas en un drama diferente.

Escorpio

Las personas de Escorpio son de las más celosas del zodiaco. Suelen tener personalidades posesivas y extremadamente inseguras, lo que los lleva a desconfiar continuamente de quien tienen a su lado, generando vínculos sumamente tóxicos con sus parejas.

Además, este lado tóxico podría llevarlos a provocar situaciones de celos y drama porque creen que, sin eso, su pareja se convertiría en algo aburrido.

Leo

Las personas de Leo aman ser el centro de atención y no pueden concebir que alguien tome su lugar. Por eso, se considera uno de los signos más celosos del zodíaco: no pueden ver a su pareja estar interesado en otra persona que no sea él o ella.

Virgo

La toxicidad de las personas de Virgo pasa más por las fuertes inseguridades a las que se enfrentan las personas nacidas bajo este signo, todos los días. Lo malo es que, aunque sientan celos, por ejemplo, se los guardará hasta el momento de explotar. Si eso pasa, podría destruir todo a su paso.