Astrología: cuáles son los signos que superan mejor una decepción amorosa

Los signos que mejor se reponen de una ruptura amorosa

Uno de ellos es Capricornio. Cuando ama, enciende sus emociones y las potencia al máximo, pero cuando lo decepcionan se vuelca al otro extremo. Ante un golpe amoroso, las cabras eliminarán cualquier sentimiento para volverse fuertes a partir de controlar racionalmente lo que pasa en sus corazones.

Acuario, por su parte, desde el comienzo tratará de controlar sus emociones ya que le cuesta involucrarse. Esto hace que las decepciones no le afecten tan fuertemente como les ocurre a los signos de agua. Prefieren no desperdiciar su lado emocional por alguien que no merece la pena.

A Sagitario, en tanto, la angustia le dura muy poco. Sufrirán el golpe de la decepción amorosa, sí, pero intentarán mantener la calma para analizar la situación. El optimismo y búsqueda de la felicidad serán el motor de la resiliencia para salir adelante con fortaleza.

Géminis cierra el grupo de los signos que más rápido se recuperan de un desencanto en el amor. No tardarán en despedirse por completo, sin dramas ni conflictos, ya que no pueden quedarse en el pasado. El camino de la búsqueda de la felicidad hará que superen sin demoras la desazón del desengaño.