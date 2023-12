Astrología China: los signos que tendrán activo su nativo astral hasta el 25 de diciembre

El sistema cuenta con 12 signos animales, que se asocian con años específicos en un ciclo de 12 años. Estos son: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Cada uno de estos individuos amplifica los canales de recepción de las energías cósmicas asociadas a su expresión astral, ofreciendo así valiosa información sobre las potencialidades presentes en la astrología oriental. Conocé cuales serán hasta el periodo de Navidad.

La astrología detalló que personas enfrentarán su karma en el 2024 El horóscopo chino avisó que personas enfrentarán su karma Freepik

Los signos de la Astrología Oriental que tendrán activo su nativo astral hasta el 25 de diciembre

Gallo

El Gallo, presenta en el horóscopo chino y la astrología oriental, confiere a sus nativas posiciones astrológicas privilegiadas, lo que aumenta de manera significativa las oportunidades de canalización para aquellos que nacen bajo este signo.

Cerdo

Según el horóscopo chino y la astrología oriental, las personas nacidas bajo este animal representan una forma astral que les brinda la posibilidad concreta de conectarse con cada energía que se manifiesta en su entorno como amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Dragon Horóscopo Chino El 2024 va a ser el año del Dragón

Dragón

Para las personas nacidas bajo el animal del dragón tendrán activo su nativo astrologíco hasta navidad tendrá la posibilidad para amplificar sus canales a través de sus nativos astrales debido a su gran influencia en las vibras positivas y energéticas. Además, reunirse con amigos y familia potencia su atracción astrologíca.