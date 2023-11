Ley de Talles, un logro de la sociedad civil

Brenda Mato 1-11-23.png

"Tener un cuerpo fuera de la hegemonía lo que hace es que hay un montón de derechos que supuestamente tenemos todas las personas, pero sin embargo que por tener un cuerpo que no es que la sociedad espera que tenga, no los tengo asegurados", planteó la modelo plus size.

Asimismo, explicó que la ropa no es solamente un pedazo de tela que la gente utiliza sino que la ropa dice mucho de las personas así como también "la ropa nos deja afuera de un montón de cosas".

"Si no tengo ropa suficiente para salir con mis amigos me quedo sin vida social. Realmente no poder acceder a este derecho tan básico y tan simple como es la vestimenta nos complica la vida a muchas personas y realmente reduce la calidad de vida", advirtió Mato. La ropa influye en muchas aristas de la vida diaria que no siempre la sociedad en su totalidad percibe.

Brenda Mato 1-11-23 (1).png Télam

En esa línea, la activista puso en valor la lucha de las personas que impulsaron la sanción del proyecto, que se pudo concretar gracias al trabajo de la sociedad civil y le exigió a sus representantes una ley que les garantice sus derechos.

"No me quedo callada en mi casa llorando, o por lo menos ya no más, yo merezco salir, tener un trabajo, tener una vida, poder ser igual que otra persona y como me lo merezco lo reclamo porque es lo que me corresponde".

La posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas se expresen dentro de una democracia es un derecho que en otros sistema no se tiene. "Tenemos que valorarlo mucho más, que un ciudadano común pueda acercarse a un representante y pueda exigirle cosas eso es lo más valioso que tiene la democracia", finalizó.

40 años de democracia: 40 leyes, 40 derechos

Estamos transitando uno de los aniversarios más importantes en la historia del país: los 40 años desde las elecciones que dieron inicio al proceso democrático ininterrumpido más largo desde que la Argentina elige a sus autoridades por el voto universal.

Tras la última dictadura cívico militar, las elecciones que consagraron la restauración democrática en 1983 pusieron fin a un largo periodo de autoritarismo y violencia y reabrieron las puertas a los derechos civiles.

Aunque por las urgencias de los tiempos quizás no podamos advertirlo en el día a día, en estas cuatro décadas los avances logrados en la búsqueda de la vida, la igualdad y la identidad son enormes: están palpables en cada una de las nuevas ideas, proyectos y leyes que mejoraron la vida cotidiana de todos los argentinos.

