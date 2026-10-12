Qué dijo Guido Kaczka, íntimo amigo de Romina Yan, sobre la denuncia contra Darío Giordano

El conductor de El Trece se mostró preocupado por la situación de la familia Yankelevich y le dedicó algunas palabras al empresario que respaldó a sus nietos mayores cuando denunciaron a su padre por maltrato.

Guido Kaczka , íntimo amigo de Romina Yan y cercano a la familia Yankelevich, se refirió a la denuncia que hizo Valentín Yankelevich contra su padre , Darío Giordano , por maltrato físico y psicológico y consideró que "no corresponde" que hable. "En este momento que hable adquiere otro significado y no me quiero meter, no quiero decir nada inconveniente ", sostuvo este domingo.

"Es un tema muy delicado. No voy a opinar porque es un tema que afecta mucho a las personas que lo viven. Lo vi como ustedes, pero no corresponde que yo hable ", insistió el conductor de El Trece y, sobre su relación con Romina, aclaró: "Éramos muy chicos los dos, éramos muy amigos y era un programa con sus particularidades. Yo era más chico, más adolescente".

Kaczka le pidió perdón al móvil de América TV: "Les pido disculpas porque yo miro los programas y me entero de cosas pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar, no quiero opinar".

"Lo quiero a Gustavo un montón. Saben lo que significa Gustavo para mí y para muchos de este ambiente; cuando digo ‘muchos’ es mucha gente que lo quiere . Pero en este momento que hable adquiere otro significado y no me quiero meter, no quiero decir nada inconveniente", reiteró el conductor.

Kaczka agradeció la comprensión de la prensa: "Les agradezco porque entiendo que me comprenden, que comprenden lo que yo estoy sintiendo con el amor que le tengo a Gustavo y a su familia ".

Cómo rompió el silencio Valentín Yankelevich

A casi dos semanas de un nuevo aniversario de la muerte de Romina, Valentín habló de cómo fue su vida sin su madre y confesó escalofriantes episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. “Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, relató.

En una entrevista mano a mano con Infobae, el piloto de 23 años abrió su corazón por primera vez en público y se animó a hablar del calvario que le tocó vivir en su casa cuando tenía entre 9 y 10 años. Con total sinceridad, explicó que eligió hablar ahora para “sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”.

“Yo tenía 7 años cuando murió mi mamá. Nos sentaron en el sillón y ahí Darío nos dice ‘su mamá tuvo un accidente, no va a volver. Yo me voy a encargar de cuidarlos, protegerlos’. Y la verdad que cuando uno creí que eso era tocar fondo y era la tristeza máxima que se podía experimentar llegaron situaciones que fueron mucho peor”, reveló.

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

Con voz de dolor, Valentín recordó que a partir de sus 9 y 10 años, tanto él como su hermano Franco empezaron a sufrir violencia física y psicológica de parte de Giordano: “Realmente era el infierno vivir en esa casa. Eran golpes, gritos, maltrato. Las ocho horas que pasaba en el colegio eran las mejores horas de mi vida”.

Si bien durante su relato mencionó que su hermano también vivió el mismo calvario se encargó de destacar que hablaba solo por él, haciéndose cargo de la dura confesión sin involucrar a sus hermanos, ya que también tiene a Azul, la más chica de los hijos de la actriz. De igual modo destacó que Franco fue un gran apoyo y contención mutua: “Cuando Darío se iba, la mayoría de las veces mi hermano venía y me consolaba. Nos apoyamos mucho. Nos juntamos para poder salir de esa”.

“Desde agarrarme de los pelos, llevarme por las escaleras, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, dejarla en el piso ‘tomá, comé’… yo sentía que no servía para nada porque él me lo decía”, sostuvo y reconoció que no le dice papá a Giordano porque “nunca cumplió ese rol”.