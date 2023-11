La nueva función de WhatsApp que refuerza la privacidad

WhatsApp está introduciendo una nueva función para dispositivos móviles que permitirá a los usuarios configurar fotos y nombres de perfil alternativos para aquellos que no están en su lista de contactos.

Esta característica de privacidad permitirá a los usuarios mantener su información personal oculta de personas con las que no quieren tener contacto no deseado.

Además, les brindará la posibilidad de mostrar una imagen más profesional a colegas de trabajo, al tiempo que revela un aspecto más personal a usuarios seleccionados.

Cómo activar la nueva función para reforzar la privacidad de WhatsApp

-Mujer feliz WhatsApp

Para utilizar la nueva función de WhatsApp, los usuarios deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp en su teléfono móvil. Tocar el icono de "Menú" en la esquina superior derecha de la pantalla, que se representa con tres puntos verticales. Seleccionar la opción "Ajustes" de la aplicación. En el menú que se despliega, elegir "Privacidad". Tocar sobre el apartado "Foto de perfil".

En esta sección, encontrarán una función que les permite determinar quiénes pueden ver su foto de perfil. Sin embargo, se añadirá una sección de "Perfil alternativo" que permitirá ingresar un nombre adicional visible solo para los contactos desconocidos.

Además, según la descripción de la función en la propia aplicación, los usuarios que restrinjan la visualización de su foto de perfil a un público específico podrán configurar una imagen alternativa que solo será visible para aquellos que no cumplan con los criterios establecidos.

Por ejemplo, si limitan la visualización a los contactos registrados en su agenda telefónica, el resto de usuarios podrá ver una imagen adicional.

Por qué no puedo acceder a las nuevas características de WhatsApp

Si no puedes acceder a la nueva función de WhatsApp, puede deberse a una de estas situaciones: tu aplicación no está actualizada a la última versión o la función aún no está disponible en tu región o país.

Para resolver esto, busca "WhatsApp" en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y verifica si aparece la opción "Actualizar" debajo del nombre de la plataforma. Si la opción está disponible, selecciónala y espera a que la actualización se descargue e instale por completo. Después de la actualización, intenta acceder nuevamente a la sección de edición de tu foto e información de perfil.

Si aún no puedes acceder a la nueva función después de actualizar la aplicación, es posible que la función no esté disponible en tu región o país en ese momento. En este caso, solo debes esperar y estar atento a las actualizaciones futuras de la aplicación, ya que WhatsApp suele introducir nuevas funciones de manera progresiva en diferentes regiones.