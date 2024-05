Cuidado: por qué no deberías tener estas 5 conversaciones en WhatsApp

Más allá de que son pocas las restricciones de la app de mensajería instantánea, se sugiere no hablar de cierta información para resguardar al usuario y su intimidad

WhatsApp se convirtió en una herramienta indispensable para la comunicación diaria. Su uso va desde mantener el contacto con seres queridos hasta gestionar asuntos laborales. Sin embargo, es importante recordar que la aplicación de mensajería instantánea de Meta tiene sus propias reglas y que no todo lo que se puede decir en una conversación personal es válido en esta aplicación.

El Centro de Ayuda establece claramente que existen ciertos temas que no deben abordarse en los chats , ya que pueden poner en riesgo la cuenta del usuario e incluso acarrear su suspensión permanente.

La app es una herramienta para la comunicación responsable y respetuosa. Si uno se mantiene dentro de los límites establecidos por las políticas de la plataforma, se podrá disfrutar de sus beneficios sin poner en riesgo la cuenta personal ni la de los demás.

5 conversaciones que no deberías tener en WhatsApp

Conversaciones con personas que no deseen hablar contigo

Si una persona no desea hablar con alguien y le pide que no le envíe más mensajes, WhatsApp sugiere borrar ese contacto de la lista y abstenerse de continuar la conversación. De igual forma, no se deben iniciar ni mantener chats con contactos cuyos datos personales se hayan obtenido de fuentes ilícitas.

Mensajes spam

Si se envían mensajes automáticos o masivos en WhatsApp, la aplicación podría detectarlos y suspender la cuenta, especialmente si se trata de material no deseado. La plataforma utiliza tecnología de aprendizaje automático y reportes de los usuarios para detectar este tipo de chats.

Temas que infrinjan las políticas de WhatsApp

Es importante prestar atención a la información y mensajes compartidos en la aplicación. WhatsApp prohíbe la “publicación de material falso y el comportamiento ilegal, amenazante, intimidatorio, que incite al odio o que sea ofensivo en términos raciales o étnicos.” Se debe ser precavido con el tipo de mensajes enviados a través de los chats de la plataforma.

No envíes información confidencial

Es crucial tener cuidado con los datos personales intercambiados en la aplicación de mensajería. No se deben mantener conversaciones en las que se envíen documentos o información confidencial que pueda vulnerar la privacidad. Aunque se tenga mucha confianza con una persona, es mejor pensarlo dos veces antes de hacerlo.

Discusiones

Tener discusiones por WhatsApp, ya sean personales o laborales, no es recomendable. Es mejor enfrentar los problemas con una conversación presencial para aclarar la situación y evitar malentendidos.