Atención usuarios de ChatGPT: tres claves para proteger tu privacidad.

Evitar que los datos personales terminen en sitios sospechosos de Internet, no es tan complicado si se tiene en cuenta algunos recaudos y consejos. Siempre se puede usar la configuración de las plataformas que se usan, evitar compartir datos importantes o proteger el equipo. Todo esto es sumamente importante a la hora de evitar que otros roben los datos personales.

Tres claves para proteger tu privacidad al usar ChatGPT

Usar plataformas como ChatGPT también puede ser riesgoso, ya que nunca se sabe dónde pueden terminar los datos personales, ya que podría haber filtraciones y problemas. Por lo cual, es recomendable tomar algunas medidas de precaución para asegurar la protección siempre.

Evitar que guarde los chats

La primera recomendación es evitar que se guarden los chats. Esto se hace para ir perfeccionando el sistema, entre otras cosas. Se puede hacer de forma manual, pero también configurar para que se guarde automáticamente.

Para esto hay que ir al usuario, pulsar en Opciones, Control de datos y ahí desmarcar la opción “almacenar el historial por 30 días". A partir de ese momento, todos los chats que se generen dejarán de guardarse.

Usar VPN

Un consejo más podría ser contar con una buena VPN, el cual es un programa que se instala en el celular o en el ordenador, con el cual se protege mejor los datos personales. Va a cifrar la conexión entre los dispositivos y los servidores de ChatGPT.

Lo importante es que se utilice una buena VPN, ya que hay muchas opciones disponibles, pero no todas ellas son confiables. Hay que elegir una de garantías, que funcione bien y pueda proteger los datos correctamente, como Surfshark o NordVPN, que son servicios útiles, que van a cifrar correctamente la conexión y proteger los datos.

No compartir datos privados

Por último lo ideal es no compartir datos privados, ya que puede haber alguna filtración, que surja un problema a medio o largo plazo. Esto aplica también a información sensible que se pueda compartir del trabajo, de una empresa, etc. Evitar todo esto cuando se vaya a realizar consultas.

Lo recomendado es que siempre se realicen preguntas generales, donde no se de información detallada relacionada con uno mismo o el trabajo. Esto evitará muchos problemas, los cuales podrían comprometer seriamente la privacidad en la red.