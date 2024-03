Violento asalto a Mercedes Ninci en su casa: la amordazaron y la encerraron en un cuarto

En un video publicado en redes sociales, Ninci contó que fue durante la madrugada y que revolvieron toda su habitación. Dejaron tirado todo en la cama y en el suelo. “Un grupo ingresó a casa y se llevó todo. Estamos vivos gracias a la Virgen de los Dolores y Mama Antula”, indicó.

Los ladrones tenían toda la cara cubierta. En diálogo con Infobae reveló: “Éramos seis y nos tuvieron un montón de tiempo. Revisaron toda la casa y la dieron vuelta completamente”. Luego contó que fueron directamente a buscar dinero que tenían guaradado.

Le entraron a robar a Mercedes Ninci, durante la madrugada de hoy, mientras estaba durmiendo con sus hijos.#MañanaSylvestre pic.twitter.com/zYXK9RYiEW — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) March 13, 2024

“Nos habían prestado plata para mi hija porque ella se va a estudiar a Alemania, una amiga de Austria le había depositado en una cuenta y era lo que teníamos, tenían el dato”, contó. Pero no era la primera vez que habían querido robarles.

Días antes, la periodista contó en la radio que habían forzado la cerradura la semana previa. Pero no pasó a mayores, por eso consideran que alguien les contó sobre el dinero. En cuanto al robo de la madrugada reveló: “Me decían ‘vos no hagas la denuncia, vos sos amiga del Papa’. Eso lo dijeron porque vieron una foto mía con el papa Francisco. ‘Te veíamos en Bendita’, decían. Eran bien profesionales”.

“Como a mí no me alcanza para nada, vendí todo el oro que tenía. Tenía unos aritos que me regaló mi mamá y los vendí”, reveló. Los hijos tienen 16, 19, 21 y 23 años, mientras que el sobrino tiene 25.