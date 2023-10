Tres pitbulls atacaron e hirieron a una embarazada, su esposo e hijo

Los animales atacaron primero a la joven, que recibió una mordida en uno de sus brazos y luego cayó al piso, luego lo hicieron con su marido quien se acercó para ayudarla y lo hirieron en brazos y piernas ocasionándole heridas profundas. El niño se había quedado escondido.

Ataque Pitbulls Neuquén La Mañana de Neuquén

En diálogo con La Mañana de Neuquén, el padre de Rodrigo, explicó: “Estaban regando unas plantas y limpiando cuando estos perros ingresan al terreno y van a atacar directo a mi nuera. Uno de los perros pitbulls la muerde en una mano, la gira y la tira al piso”.

Además, Alejandro Agüero contó que su hijo tiene “muchos cortes profundos en los brazos, una mordida en la panza, otra en el pecho, otra abajo de la axila y mordidas en las piernas”.

“La verdad no sé cómo hicieron para frenar a estos animales, cuando yo llegué mi hijo y mi nuera habían sido ayudados por otros vecinos. Los perros ya se habían ido para su casa”, agregó el hombre, quien llegó para asistir a Rodrigo y Daniela luego de que ella lograra liberarse de los perros y lo llamara por teléfono para pedirle ayuda.

Una pareja y su hijo fueron atacados por tres Pitbulls

Tras el brutal ataque de los tres Pitbulls, la pareja fue atendida rápidamente por el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y luego derivada al hospital.

Según reveló Alejandro Agüero, los animales agresores son de un vecino de la zona, que se acercó para pedirles disculpas y que se iban a hacer cargo de los gastos médicos. “La verdad que le acepté las disculpas, pero a veces no alcanza eso, mi hijo tiene una discapacidad visual, él trabaja conmigo en albañilería y ahora va a quedar sin poder trabajar varios meses. Hay que tomar conciencia con este tipo de perros”, afirmó a LMN.

Pitbull

Tras el ataque, hicieron la denuncia policial de lo sucedido y también en Control Animal de la Municipalidad, quienes se acercaron al lugar, aunque el día que se acercaron, no encontraron a los dueños de los animales.

“Control Animal me dice que esta ya es la tercera denuncia con esos perros, tuvieron que esperar que pase algo para aparecer. Igualmente, ellos me dicen que vienen y piden controles de vacunación y no más que eso”, agregó.