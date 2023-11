Trasladaron a Leonardo Fariña tras la detención en una cueva del "Croata"

“Vamos a ver cuales son los elementos de cargo y si, va a declarar”, señaló el abogado para luego aclarar que "todavía no pudimos conversar porque está incomunicado".

Sobre cuál era la relación de Fariña con la financiera donde se encontraba el momento del allanamiento policial, Herrera manifestó no saber de manera exacta porque "no pudimos hablar con él”. “Lo que sí te puedo garantizar es que el no es dueño de ese lugar”, afirmó.

"No sabemos a que fue, que pasó, si son amigos o simplemente llegó a saludar. Gente allegada a él dicen que son amigos, la verdad no sabemos", expresó la defensa de Fariña.

Luego detalló que la imputación actual es por lavado de dinero y luego prestar declaración "entendemos si él no tiene nada que ver, no tiene porque quedar detenido".

Fariña, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero, tenía en su pierna la tobillera electrónica con la que es monitoreado por la Justicia. Al parecer, el polémico financista habría realizado operaciones con Ivo Rojnica, conocido como El Croata.

Sobre la condena actual que pesa sobre su defendido, el abogado aclaró: “En función de lo que va a suceder hoy podría cambiar su situación procesal y frente a las obligaciones en el marco de esa causa”.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una "cueva" en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.

Allanamiento a la casa de Leonardo Fariña: qué elementos secuestraron

Después de haber sido arrestado en el marco de una causa por lavado de dinero y violación al régimen cambiario, la Policía allanó la casa Leonardo Fariña en Escobar. También se realizaron operativos en los domicilios de los cuatro detenidos y cómplices del financista.

El procedimiento judicial la llevó adelante la División Antifraudes de la Policía Federal junto a la Aduana en el country San Matías de dicha localidad bonaerense, donde, por lo pronto, no se encontraron elementos de interés más que una computadora que podrá ser peritada, según confirmaron fuentes del caso afirman.

Estos operativos se realizaron durante las primeras horas de este miércoles, un día después que se realizara el mismo trabajo en una financiera en el barrio porteño de Belgrano, en el que agentes de Aduana y Policía Federal secuestraron cerca de $500 millones almacenados en cajas y valijas y en que posteriormente quedó detenido Fariña.

Los investigadores intentan determinar si Fariña es uno de los responsables de la financiera. En ese sentido, este viernes el juez Yadarola indagará a los cinco imputados.

Por su parte, Roberto Herrera, el abogado de Fariña, habló esta mañana con los periodistas ubicados afuera de la Superintendencia de Delitos Federales y aseguró que esa “cueva” es propiedad de unos amigos de su defendido y que él los estaba acompañando.

Además, detalló que su defendido, imputado por lavado de dinero, trabaja como asesor financiero de otras personas, pero no en particular del domicilio del piso 12 de la avenida Juramento al 1400, donde se encuentra la financiera allanada ayer.

Quiénes son los cómplices de Leonardo Fariña y detenidos en la cueva financiera de Belgrano

En paralelo a los allanamientos de la casa de Leonardo Fariña, se realizaron los mismos operativos en la casa de los cuatro detenidos en la cueva financiera de Belgrano donde se encontraron y secuestraron diferentes elementos que serán peritados.

Uno por uno, quiénes son los detenidos

Carlos Senande: de 28 años, con domicilio fiscal porteño, dedicado al negocio inmobiliario, al menos en los papeles de la AFIP.

de 28 años, con domicilio fiscal porteño, dedicado al negocio inmobiliario, al menos en los papeles de la AFIP. Antonella Somma : pareja de Senande, registrada en el rubro de servicios personales de la AFIP, de 32 años, con domicilio registrado en Ramos Mejía y domicilio real en el country San Gabriel de Benavídez.

: pareja de Senande, registrada en el rubro de servicios personales de la AFIP, de 32 años, con domicilio registrado en Ramos Mejía y domicilio real en el country San Gabriel de Benavídez. Romina Mariela Frare : de 25 años, también se dedica al negocio inmobiliario. En los allanamientos en su domicilio ubicado en la avenida del Libertador, cerca de la financiera, no se encontró “nada de interés” para la causa por comercialización del dólar blue.

: de 25 años, también se dedica al negocio inmobiliario. En los allanamientos en su domicilio ubicado en la avenida del Libertador, cerca de la financiera, no se encontró “nada de interés” para la causa por comercialización del dólar blue. Damián Frare: tenía sus domicilios en countries de la zona norte o en zonas porteñas de alto poder adquisitivo. No solo tenía diez teléfonos en su poder, sino que también se le encontró documentación, que podrá ser analizada.

“Este importante allanamiento es un desprendimiento de las investigaciones que surgieron luego de desbaratar la operatoria del financista conocido como ‘El Croata’, una de las cuevas más grandes de la city porteña. Quiero destacar la labor del juez Pablo Yadarola quien está trabajando en estos procedimientos con celeridad y profesionalismo”, explicó Guillermo Michel, director general de Aduanas, en diálogo con Infobae.