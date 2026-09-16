16 de septiembre de 2026 Inicio
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Gladys La Bomba Tucumana analiza cerrar su local de empanadas: "Nunca me pasó estar asustada por mi futuro"

La cantante habló sobre el negocio que fundó en 2024 y que ahora pasa su peor momento en el marco de la caída del consumo y la crisis que afecta a los argentinos. "Lo único que sé es laburar desde que tengo 15 años", sentenció.

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Gladys La Bomba Tucumana analiza cerrar su local de empanadas: "Nunca me pasó estar asustada por mi futuro"

Gladys la Bomba Tucumana salió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y recibió la respuesta de las diputadas Virginia Gallardo y Lilia Lemoine. La cantante contó que vive una situación delicada en su local de empanadas, que fundó en 2024, y piensa seriamente en cerrarlo por la caída de ventas y el aumento tanto de los servicios como productos.

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Durante los últimos días, Gladys contó en el programa de La Noche de Mirtha (El Trece), que le gustaría incursionar en la política y cuestionó el accionar de diputadas, por ejemplo, Virginia Gallardo y Lilia Lemoine. Lo que generó un intercambio junto a un ida y vuelta en redes sociales.

"Me pongo a disposición del gobernador de mi provincia", aseguró Gladys ante la pregunta si volvería a la política o no como lo hizo hace 20 años atrás en Tucumán aunque aclaró que de La Rioja sí la llamaron para participar. "Soy tan fiel a mí, a mis principios y a mi lealtad que si yo ocupara un cargo para hacer las cosas por la gente, si es mi gobernador el que se manda una macana, yo lo denuncio", sentenció.

Sobre su local, "La Bomba Empanadas Tucumanas" contó que cada vez las cosas le cuestan más, desde la materia prima hasta pagar los servicios. También subrayó que "recién ayer pude terminar de pagar los sueldos de mis empleados".

En esa línea añadió que "vas por una calle, hay 20 o 10 negocios cerrados; uno abierto y no hay nadie comprando". Además, contó que cayeron la cantidad de shows a los que la invitan porque "cayó la circulación de dinero" y que de la plata de los shows también saca para poder mantener el local.

Sobre el presidente Javier Milei y toda la dirigencia que está delante y atrás de su partido, La Libertad Avanza, Gladys afirmó "siento que no la quieren a la gente, se siente como que ellos son diferentes, pero para mal".

"Miren como se desloman las diputadas", el fuerte cruce de Gladys La Bomba Tucumana a Lilia Lemoine y Virginia Gallardo

Gladys "La Bomba Tucumana" volvió a encender las redes sociales tras publicar una serie de contundentes historias en su cuenta de Instagram @gladyslabomba18, dirigidas directamente a la diputada Lilia Lemoine y a la diputada Virginia Gallardo. La cantante de cumbia reaccionó ante publicaciones del sector oficialista que ironizaban sobre sus dichos acerca de la inflación y la crisis económica actual.

En una primera placa dedicada expresamente a la legisladora libertaria, Gladys cuestionó con dureza su labor y empatía social: "Lilian lemoine, Vos no ves la realidad. La 'realidad' de millones de familias que se rebuscan como pueden para sobrevivir al fracaso de tu gobierno". En el mismo descargo, remató: "Encima tenemos que tolerar que además de burra seas vaga y uses el tiempo que te pagamos todos los argentinos para boludear en internet".

La controversia escaló luego de que Lemoine compartiera en la red social X una fotografía junto a Virginia Gallardo, celebrando de manera irónica un video de la exmodelo: "Genia @virchugallardo, hermosa clase de maquillaje te mandaste en Instagram! ¿La habrá entendido Gladys?".

Ante esta chicana, la cantante capturó la imagen del posteo de las dirigentes y arremetió de nuevo en sus historias: "¿Vieron la foto anterior? Argentina, ¡¡qué país generoso!! Las eminencias en economía explicándonos a los argentinos sobre inflación y pobreza. ¿Por qué no le dan clases a su presidente que no para de aumentarla? Miren como se desloman las diputadas!!!".

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