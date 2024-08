Protesta de trabajadores de Atucha: "Este Gobierno vino a fundir a la gente obrera"

El Estado anunció que 180 empleados vinculados al proyecto CAREM 25 serán despedidos a fin de mes. "No es una obra finalizada, está desfinanciada por el Gobierno", denuncian desde los gremios.

"Los trabajadores tienen mucho temor porque ya se anunció que para el 31 de agosto va a haber 180 despidos que se suman a los 80 que hubo hace dos meses. Son trabajadores de la UOCRA que están en el proyecto CAREM en Atucha y lamentablemente no saben hasta cuándo", informó la cronista Paula Avellaneda en La Mañana por C5N.

Diego, empleado de la empresa Centro Construcciones, explicó que "el 31 de agosto se nos estaría terminando el contrato y quedaríamos todos en la calle. En su momento llegamos a ser casi 100 compañeros trabajando en la empresa; hoy somos 30. Viene una sangría ya de hace un tiempo atrás", remarcó.

"Dicen que el proyecto se termina, que no hay nada para hacer. Es mentira. El trabajo está, las obras están. Hay muchísimas cosas por hacer y terminar en el CAREM 25, queremos terminarlo y que el proyecto llegue a su fin. Hay mucha falta del Estado. Si no colabora, nosotros nos quedamos afuera", añadió.

En ese sentido, otro trabajador reclamó "que el Gobierno ponga un poco más de voluntad" porque hay "400 compañeros que están pendiendo de un hilo". "Me da una indignación terrible porque este Gobierno vino a fundir a la gente trabajadora, a la gente obrera. No tenemos por qué estar bancándonos esto, tendríamos que estar en nuestros puestos de trabajo", afirmó.

Un tercer empleado destacó que "no es una obra finalizada; está desfinanciada por el Gobierno". "Estoy en la obra hace tres años. Es mentira que está finalizando, hay para hacer un montón de cosas, hay componentes tirados por toda la obra los cuales se tenían que montar en esta etapa", sostuvo.

"Hay algo que no entiende el Gobierno que es que, si bien nos pega directamente a nosotros, indirectamente le pega al sistema de salud, a los compañeros de transporte, a los que preparan la comida y los de limpieza, además de los comercios. Si los trabajadores no tienen plata, el consumo interno no se mueve", concluyó.