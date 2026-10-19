Arranque de semana sin lluvias en el AMBA; ahora, solo falta el sol El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días de cielos cubiertos, aunque ya sin las persistentes precipitaciones de los días previos. Además, hay ocho provincias bajo alerta amarilla. Por Agregar C5N en









El cielo de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue encapotado. Télam

Comienza una nueva semana en un octubre climáticamente atípico, en el que la primavera se resiste a desplegar sus alas y las temperaturas se mantienen bajas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días de cielos cubiertos, aunque ya sin las persistentes lluvias de los días previos. Además, hay ocho provincias bajo alerta amarilla.

El organismo lanzó aviso amarillo por viento para la zona cordillerana de Jujuy, Salta y Catamarca, que será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h especialmente en los niveles más altos del cordón montañoso.

A su vez, hay alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de San Juan y el norte de Mendoza, con nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en todo el período, que pueden ser superados de forma local, especialmente en Mendoza. En los niveles más bajos, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y/o granizo.

Finalmente, hay aviso amarillo por lluvias para el sur de Mendoza, oeste de La Pampa, oeste de Río Negro y la totalidad del territorio de Neuquén, que podrán estar acompañadas por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Ocho provincias bajo alerta amarilla en el comienzo de la semana. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de lunes inestable, fresca y nublada, con el termómetro oscilando entre 10° y 16° y vientos del este.

La semana seguirá en el mismo tenor, con cielo cubierto y temperaturas que recién superarían los 20° llegando al sábado. A diferencia de los días previos, ya no habría lluvias. Otra semana sin ver el sol en Buenos Aires. SMN