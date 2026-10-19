Revelaron audios clave sobre la docente desaparecida en Corrientes: "Todos mienten"

La nuera de Nanci Godoy se acercó a la Fiscalía para prestar declaración y aportar más información para la investigación con videos y mensajes de voz de Rosa, una vecina de la estancia donde vivía la mujer desaparecida. “Algo le hicieron”, aseguró Alejandra.

En medio de la desesperada búsqueda de Nanci Godoy, docente de la que nada se sabe en Corriente hace 12 días, la familia asegura que la investigación está llena de irregularidades y reclama justicia. La nuera se acercó a la Fiscalía para aportar información clave : tiene audios y videos que recibió por parte de la vecina que reportó su desaparición.

La mujer de 52 años fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa a las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal. Al día siguiente tuvo el último contacto con uno de sus hijos cuando le escribió por WhatsApp y luego un mensaje de texto. “En el primer mensaje me puso ‘cómo estás’, pero todo abreviado. Después por mensaje común, que usaba siempre, me puso ‘hola, bien allá’” , explicó Sebastián, hijo menor de la mujer , en diálogo con la prensa frente a la Fiscalía.

Luego, la que habló en exclusiva con Mariela López Brown en La Mañana por C5N , fue Alejandra Obertello , nuera de Godoy, quien se presentó ante la Justicia aportando los audios y videos que le envió Rosa Leguizamón hablando sobre los primeros instantes sin saber nada de la docente y mostrando cómo quedó su casa tras su ausencia.

La dueña de la estancia, Lourdes, fue la primera en darse cuenta que Nancy estaba desaparecida ya que la fue a buscar para trasladarla hasta el barrio Esquina y se dieron cuenta que no estaba. Posteriormente, Alejandra recibió un llamado de Rosa quien le reportó la desaparición de su suegra. Tras ellos, la familia hizo la denuncia.

Por pedido de Alejandra, la puestera le envió videos mostrando cómo ingresaban a la casa de Nancy y que todo estaba cerrado. “Le dije a mi marido que vaya a romper la ventana y se fije si hay algo adentro, si está el bolso de ella o si salió a caminar. Muy lejos no puede ir porque le tenía miedo a los chanchos” , se escucha que le relata Rosa a la esposa de Sebastián.

Sin embargo, en lo que puede ser una ayudaba, la familia desconfía de todas las personas que vivían cerca de la casa de la docente. Por el caso hay dos detenidos, quienes serían las últimas personas que tuvieron contacto con la docente, según trascendió en las últimas horas. “En muchas circunstancias siento que Rosa se contradice porque hay otros audios que le mandó a la sobrina de Nancy, pero no coinciden las fechas y ciertas cuestiones”, sostuvo Alejandra.

“Todos mienten. Algo le hicieron. Yo le pasé a la Fiscalía todos los audios que tengo con Rosa porque creo que son importantes”, aseguró la mujer y agregó: “No les creo a nadie. A Nancy le hicieron algo y está ahí adentro. No podemos descansar hasta que no sepamos qué pasó. No queremos que sea otra Loan u otro desaparecida más, por eso necesitamos un abogado que no sea de acá”.

Nanci realiza todas las semanas un largo viaje en caballo para enseñar.

Desaparición de Nanci Godoy: sospechas, reclamos y el pedido de justicia

La familia de Nanci Godoy se acercó esta la Fiscalía para tener más información de cómo está la investigación por la desaparición de la docente. Tras la charla con la Justicia, Sebastián, hijo menor de la mujer, reveló que le explicaron que están peritando las cosas que encontraron durante el rastrillaje “como camisas, chombas, cuchillos y manchas de sangre en la casa de uno de los sospechosos detenidos”. “Las prendas son masculinas”, explicó.

“Rosa Leguizamón dijo que la última vez que la vio fue el viernes cargando unos baldes, pero esa es su versión, yo no confío en ninguno de ellos. Esas son las únicas personas que estuvieron con ella ahí”, indicó Sebastián.

Por otro lado, apuntó contra el antiguo director de la escuela: “La escuela tenía pocos alumnos, pero mi mamá con Rosa comenzaron a buscar alumnos. No sé si el antiguo dueño de la escuela tiene algo que ver con todo esto. Nosotros sabemos quién ocupaba el cargo antes, pero no teníamos contacto con él, mi mamá sí. No sé si la fiscalía está investigando”.