Muerte de Silvina Luna: Burlando reveló cuándo será la autopsia

Fernando Burlando , abogado querellante en la causa que investiga la muerte de Silvina Luna , reveló que el juez Luis Schlegel dispuso, como medida urgente, la realización de la autopsia , y criticó a la Justicia, que, según afirmó, "a veces se duerme y no da respuestas y que actúa cuando aparece la indignación de la gente y los medios" . "Es muy molesto", subrayó.

"Dadas las circunstancias, que este proceso viene transitando hace ya mucho tiempo, con dos partes ya consolidadas, hubiéramos preferido que se cumplieran otras pautas", sostuvo Burlando.

Además, explicó los cambios en el caso a partir de la muerte de la actriz: "La sentencia condenatoria que tuvo que ver con lesiones graves intencionales, hoy se transforma en una situación diferente, un homicidio. A vos te lesionan por la calle, te roban, te pegan un tiro y te lesionan. De acá a dos años, por esa lesión perdés la vida. En ese contexto, pasa de lesiones a homicidio en ocasión de robo. No podés juzgar solo por las lesiones, lo que implicaría la impunidad de un delito".

Respecto al planteo de la defensa de Aníbal Lotocki, que niega su responsabilidad en la muerte, Burlando enfatizó que el cirujano "ya fue condenado, entonces los argumentos que esgrimen evidentemente han tenido poco valor para la Justicia".

"Hablo a diario con Ezequiel, el hermano de Silvina. Ella, lejos de los rencores, quería que se hiciera justicia, y él sigue con la misma voluntad", contó el letrado.

También indicó que realizó "una nueva denuncia", ya que "hay otras víctimas que también merecen justicia. Van a tener que unificar las causas, la sentencia sería acumulable".

"Uno espera reacciones más rápidas de una Justicia que a veces se duerme y no da respuestas y que actúa cuando aparece la indignación de la gente y los medios, es muy molesto", lamentó.

Muerte de Silvina Luna: la abogada de Lotocki aseguró que el médico no va a "pedir perdón"

HABLÓ la ABOGADA de LOTOCKI: "NO goza de NINGUNA PROTECCIÓN"

La abogada de Aníbal Lotocki aseguró que el médico no va a "pedir perdón" por la muerte de Silvina Luna. La doctora Ileana Lombardo sostuvo que la Justicia "desvinculó" la insuficiencia renal que sufría la modelo de la práctica que se realizó con el cirujano, por lo que "es descabellado imputarle el fallecimiento".

"Desde el jueves se está pretendiendo imputarle a Lotocki el fallecimiento de Silvina Luna. A la luz de lo que surge de una causa penal que tramitó y que tiene una sentencia dictada, es descabellado", afirmó Lombardo este domingo en diálogo con C5N.

"Para poder decir en un titular 'Lotocki la mató', lo tenés que demostrar. No es que lo creo yo: Lotocki fue juzgado en un proceso donde se produjeron una serie de pruebas que desvincularon la insuficiencia renal de Luna con la práctica médica que realizó Lotocki", señaló.

Lombardo rechazó que el silencio de su cliente sea "sugestivo". "Lotocki sale a hablar y al día siguiente lo tratan de psicópata; no habla y después le dicen que no da la cara. Nada los conforma. El punto es que Lotocki salga a decir lo que la gente quiere escuchar. Quieren que salga a pedir perdón porque sino no es empático", sostuvo.

"¿Por qué tiene que pedir perdón Lotocki si las enfermedades que tienen las pacientes, o que pretenden vincular a las cirugías, el Cuerpo Médico Forense dijo que no tienen relación con la práctica médica? Entonces, si estas enfermedades no tenían relación, ¿por qué la tendría la muerte?", cuestionó.

"Dicen que Lotocki está sobreseído porque tiene contactos o está protegido. Eso se terminó. Si Lotocki estuviera protegido, no estaría hace tres días encerrado en la casa que no puede salir, no se estaría organizando un escrache pidiendo justicia para el día miércoles próximo", aseguró.