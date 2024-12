Muerte de Liam Payne: dos de los imputados se negaron a declarar

Este martes comenzaron las indagatorias en la causa que investiga la muerte del excantante de One Direction. El empleado del hotel y el supuesto dealer no dieron su testimonio ante la jueza.

La jueza Laura Bruniard determinó que las audiencias indagatorias se lleven a cabo entre este martes y jueves 19 a través de la plataforma virtual Zoom. Hasta ahora no se ha podido establecer de manera fehaciente cómo se produjo el episodio donde el ex One Direction perdió la vida.