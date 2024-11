Masiva protesta por los derechos de las personas con discapacidad frente a la Quinta de Olivos

El sacerdote Pablo Molero, coordinador del foro, explicó al cronista de C5N Adrián Salonia: "Le pedimos al Gobierno que sepa escuchar las necesidades de este sector. Basta de esta campaña en contra de las pensiones por discapacidad, que vuelve a mirar solo la incapacidad laboral. Se plantea una quita para 2025 de 177 mil pensiones, me parece que están convocando a revisarlas con criterios nuevos. Nosotros hablamos continuamente con el encargado de discapacidad pero es lo mismo que hablar con nadie. Las respuestas son cosas 'el gran curro que hubo con las pensiones'".

Por su parte, Nancy, transportista de personas con discapacidad hace 32 años, planteó que "es un momento único en la historia, hemos pasado muchísimos gobiernos pero nunca nada tan cruel como esto, que lleva a la extinción de los servicios para personas con discapacidad".

"El Gobierno tiene que reflexionar sobre las medidas que está tomando y los criterios que está utilizando, debe tomar conciencia de que hay una vulnerabilidad dentro de este sector social", añadió.

"Las personas con discapacidad no saben si van a seguir teniendo la pensión"

En la previa de la manifestación, el coordinador del foro Pablo Molero contó en comunicación con C5N.com que el principal motivo del acto es reclamar por la eliminación del Decreto 843/24, que provocó un retroceso en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas, ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad. Además advirtió que el presupuesto 2025 presentado por el Gobierno plantea una quita de 177.740 pensiones para 2025.

"Las personas con discapacidad y sus familias tienen una gran preocupación porque no saben si van a seguir teniendo la pensión. Les llegan notas a sus casas y cartas documento pidiendo que presenten muchos requisitos como informes médicos que a la gente no le da tiempo de cumplir", expresó Molero.

Luego señaló que por decisión del Gobierno muchas personas se quedaron sin la pensión sufriendo un grave deterioro en su calidad de vida y advirtió que son miles los que pueden correr la misma suerte. "Las personas que reciben pensión integran los sectores más vulnerables de la sociedad, si dejan de recibirla no tendrán dinero para los gastos diarios, la medicación, los servicios de transporte y de rehabilitación".

Pablo Molero Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Molero contó que desde el comienzo de la gestión libertaria no han tenido respuestas a sus reclamos por parte del Gobierno que impone aumentos y medidas sin consensuar con el sector. Además señaló estigmatización por parte de las autoridades.

"No hay diálogo, ellos imponen el aumento y cuando le reclamas alguna otra cosa dicen que no se puede. Le cuestionas el tema de las pensiones y te dicen que las pensiones son un gran de curros y que lo nuestro es una cuestión política. Si le pedís aumento para que haya una mayor relación entre los aranceles que se pagan y la inflación que hubo te dicen que el Gobierno no puede", mencionó.

El reclamo de las personas con discapacidad

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen los siguientes reclamos hacia el Gobierno:

La eliminación del Decreto 843/24, que significa un retroceso en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad. Con esta decisión, muchas personas con discapacidad pueden perder este recurso que les permite un apoyo para su vida y su atención. El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional plantea una quita de 177.740 pensiones para 2025.

Aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.

Aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte. Los aranceles actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50 por ciento y el 61 por ciento de los costos operativos.

Una ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad.

El cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado establecido por Ley.

La recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos, que actualmente es de 28.000 pesos sin ningún aumento desde febrero de 2023.

Una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad.

Movilización en simultáneo por los derechos de las personas con discapacidad en distintos puntos del país

El foro anunció que en la provincia de Buenos Aires, las organizaciones, instituciones, personas con discapacidad, familiares y amigos, se concentrarán en la Quinta de Olivos desde las 10. "El objetivo es manifestarle al Sr. Presidente la grave situación del sector y hacerle entrega de un petitorio con las demandas del colectivo", expresaron.

Además, se replicará la acción en diferentes puntos del país.