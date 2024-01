Los malabares de los jubilados para llegar a fin de mes: desde trabajar como albañil hasta juntar latitas

“El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, se lee en la modificación enviada al Congreso.

Ley Ómnibus Jubilaciones

Por otra parte, se aclaró que “en ningún caso” la aplicación de dicho índice “podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria”.

A la espera que se apruebe la nueva modificación, la jubilación se cobrará hasta marzo bajo el mismo régimen establecido hasta el momento. Pero la realidad del día a día de ellos, es dura.

En la puerta de un banco en San Fernando, a la espera de poder cobrar su asignación mensual, los jubilados estaban haciendo la fila y hablaron con el periodista Néstor Dib por C5N donde contaron cómo hacen para vivir combatiendo la inflación.

Un albañil contó que cobra la mínima, pero para subsistir debe seguir trabajando: “Tengo 78 años, y estoy jubilado, pero si no trabajara el pago de la jubilación no me alcanza ni para 10 días, la plata no alcanza”.

En esa misma línea, otro que estaba aguardando para ser atendido también reconoció que con el pago del haber mínimo tampoco le alcanza pese a tener su propia casa. “Yo salgo a juntar latitas para ganar unos mangos de más para estirar el sueldo. También cobro la mínima, con eso pago la luz, el agua y después junto latitas para ayudar al sueldo porque todo es caro”, contó.

El Gobierno aspira a tener dictamen el martes en el Congreso para la Ley Ómnibus

El Gobierno buscará esta semana dar pasos significativos en busca de conseguir dictamen en la Cámara de Diputados sobre el megaproyecto de Ley Ómnibus, que fue enviado al Congreso por el presidente Javier Milei a fines de 2023. Serán días trascendentales, ya que el miércoles se llevará a cabo el primer paro general de la CGT contra la gestión libertaria.

“Todo indicaría que el martes se firmaría. Somos un bloque de 38 diputados y estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener un dictamen de mayoría. Tenemos ese objetivo en marcha”, expuso el presidente de la Cámara baja y diputado de La Libertad Avanza por La Rioja, Martín Menem, en diálogo con Radio Mitre.

En tal sentido, el oficialismo buscará el lunes cerrar un acuerdo en Diputados con los bloques opositores dialoguistas sobre las reformas que se incorporarán al proyecto "Bases", para posibilitar así la firma del dictamen y buscar aprobar la iniciativa entre el jueves y el sábado, en una sesión que podría ser maratónica.