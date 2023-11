La "Viuda Negra Virtual" se defendió de las acusaciones: "Me estoy comiendo un garrón" Victoria, de 46 años, negó las acusaciones en su contra y aseguró que no recibió ninguna denuncia ni tuvo que declarar ante la justicia. "Yo solo quiero limpiar mi imagen" señaló. "Me regaló un televisor en el mes de marzo, hubo un problema con el mío, me lo cambió y listo", explicó. Por







"Me están trayendo problemas", señaló Victoria en C5N.

En el marco de la investigación de la "Viuda negra virtual", habló la mujer denunciada y aseguró que no es ella. Victoria, de 46 años, negó en C5N las acusaciones en su contra y aseguró que no recibió ninguna denuncia ni tuvo que declarar ante la justicia. "Me estoy comiendo un garrón" señaló.

Con respecto al denunciante explicó: "Me regaló un televisor en el mes de marzo, hubo un problema con el mío, me lo cambió y listo. Está en mi casa, sin extorsiones, sin nada". Luego volvió a negar las acusaciones y aclaró que “yo salgo para limpiar mi imagen porque no tengo nada que ver”.