La rescatista de mascotas: salva perros y gatos abandonados por la guerra en Ucrania

Hasta el momento, el gobierno no ha destinado fondos para atender la situación de las mascotas abandonadas en el frente de batalla y, tan solo a veces, las organizaciones civiles reciben la colaboración logística de los militares que se encuentran en el terreno. Veterinarios Sin Fronteras estima que hay más de 100.000 perros, gatos y otros animales que hoy están huérfanos en el frente de batalla. Sin embargo, hay varias organizaciones que se encargan de rescatarlos y encontrarles una nueva familia que los adopte.

Marina Skobil vive en Kiev y, desde que comenzó la guerra, es una de las personas que se encarga de rescatar a los animales abandonados en el frente de batalla de Ucrania. Trabaja junto a la organización 12 Guardianes, una ONG se fundó en 2019 con la misión de restaurar castillos antiguos, y ya ha puesto en adopción a 5.000 perros.

Con el inicio de la invasión rusa, la asociación mutó su trabajo y hoy se dedica a desplegar operativos en las ciudades asediadas por los misiles y rescatar a los animales abandonados del lugar. Equipados con cascos y chalecos antibalas, los 12 Guardianes ingresan a las casas deshabitadas y se llevan con rapidez a las mascotas en una camioneta equipada con elementos de atención veterinaria y alimentos. Luego, los dejan en refugios transitorios y personas como Skobil se encargan de encontrarles un nuevo hogar. “Los grupos de evacuación se juegan la vida por las mascotas que están abandonadas durante meses”, contó en diálogo con C5N.

El trabajo de los rescatadores de los animales abandonados en el frente de batalla es voluntario y se financia del aporte solidario de las personas que los apoyan. En el anteúltimo trimestre del año pasado, los 12 Guardianes gastaron unos 550 mil grivnas (u$s13.600) para atender más de 1.000 animales, entre los trabajos de evacuación, esterilización y vacunación de las mascotas. Sin embargo, se calcula que en la actualidad hay más de 100.000 animales que necesitan ser evacuados de las zonas más conflictivas en Ucrania.

“Si no ayudamos a los animales en la frontera, ellos morirían. Ni siquiera hay comida”, afirma Skobil. “También hay muchos misiles, ataques y ese tipo de cosas. Si no se puede encontrar una familia para ellos, los animales van a un refugio. Pero no tenemos muchos de estos lugares, porque antes de la guerra no estábamos preparados para esta situación”, aseguró la rescatadora de animales.

Skobil contó que empezó a dedicarse a rescatar animales abandonados hace unos veinte años. “Salvé a un perro y me di cuenta que esto es genial. Desde entonces le encontré familia a más de diez mil perros”, dice la mujer, que utiliza todos los medios que tiene a su alcance para lograr alguien que los adopte. “Instagram, cadenas de mensajes y muchas fotos y videos”, detalló. Tal despliegue hizo que haya encontrado casas de acogida incluso en Alemania y España.

En cuanto al estado de salud de las mascotas rescatadas en el frente de batalla, Skobil relató que las mascotas suelen estar asustadas, lastimadas y con hambre. “Por culpa de la guerra, hay muchos perros que no pueden ver la luz o escuchan mal. Todos la pasaron terrible”, explicó. “Pero cuando viven tan solo una semana con alguien es muy bueno ver cómo se adaptan a su nueva familia. Ellos están muy agradecidos con la gente”, aseguró la rescatadora, mientras le acariciaba la panza a uno de los tres perros que hoy tiene en su casa.